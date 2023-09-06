Центробанк увеличит продажи валюты почти в десять раз

Ранее продавали по 2,3 млрд в день.
В ЦБ объяснили это тем, что так погасится валютный выпуск еврооблигаций.
Выплаты по ним осуществят в рублях, из-за чего часть держателей еврооблигаций может перевести полученные деньги в иностранную валюту.
Такой шаг ЦБ может поспособствовать дополнительному спросу на валюту.
Отмечается, что оставшийся объем валюты равными частями продадут с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024-го.
Ранее эксперт рассказал, как ослабление рубля и повышение ставки ЦБ отразятся на экономике Алтая.