Центробанк повысил ключевую ставку до 12%

Ранее ключевая ставка была 8,5%.
Курс доллара на момент написания новости - 95,5 рублей. Евро - 104,28 рублей.
Также Центробанк прокомментировал повышение курса доллара и сделал прогноз на инфляцию.
Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 350 б.п., до 12,00% годовых.
Ранее ключевая ставка была 8,5%.
Курс доллара на момент написания новости - 95,5 рублей. Евро - 104,28 рублей.
Также Центробанк прокомментировал повышение курса доллара и сделал прогноз на инфляцию.
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