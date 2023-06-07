Центробанк оценил состояние и перспективы внутреннего туризма в Сибири и на Алтае

Рост внутреннего турпотока, популярности Алтая и, к сожалению, цен. Центробанк проанализировал состояние и основные тенденции туристической отрасли в регионах Сибирского федерального округа.

Состояние внутреннего туризма

В 2022 и начале 2023 года в сфере внутреннего туризма постепенно восстанавливался спрос после шоков пандемии COVID-19. Сокращение числа доступных зарубежных направлений привело к повышенной популярности поездок по России. Этим летом регулятор ожидает дальнейшего роста внутреннего турпотока и постепенного восстановления въездного туризма.

При этом интенсивность внутреннего турпотока в Сибири в мае сложилась ниже прошлогоднего уровня и ожиданий бизнеса. Владельцы некоторых алтайских отелей и турбаз связывали это с аномально холодной весной и новыми возможностями для отдыха за границей. Вместе с тем, отдых в Республике Алтай набирает популярность.

Чемальская ГЭС. Горный Алтай. Ирина Демидова.

Трансформация спроса

Увеличивается востребованность медицинского туризма, особенно на фоне того, что лечение в региональных медцентрах обходится дешевле, чем в столичных. Количество подобных туристов в Новосибирской области увеличилось в два раза в 2022 г. по сравнению с предыдущим годом. На территории региона работает 12 клиник федерального значения.

Популярными становятся посещения крупных городов или соседних регионов в рамках делового и культурно-познавательного туризма, в том числе на личном автомобиле. Поэтому во многих регионах страны отмечается высокая заполняемость глемпингов, кемпингов, гостевых и загородных комплексов, автокемпингов и эко-отелей.

Пятизвездочный отель «На камушках 5*». Фото предоставлено отелем «На камушках 5*».

Ширится спектр предложений по всем направлениям туризма:

историческому

архитектурному

событийному

деловому

экологическому

паломническому

этнографическому

рекреационному

спортивному

Также развиваются новые маршруты туризма промышленного.

Барнаульский сереброплавильный завод. spichka.org

Транспортная составляющая

Пассажирооборот, как между регионами, так и внутри них, растет. Например, сибирский курорт Белокуриха принимает гостей не только из ближайшего Новосибирска и Кемерово, но и из центральной части России.

Многие операторы, учитывая желание некоторых туристов сэкономить за счет длительности отдыха, стали предлагать туры выходного дня. Например, на курорты Белокурихи можно поехать на два дня.

Транспортная составляющая занимает существенную долю в стоимости туристической поездки, решению проблем транспортной доступности уделяется особое внимание. В аэропортах Сибири растет количество авиарейсов и открываются новые направления полетов.

Пассажирский самолет SuperJet 100. pixabay.com.

Рост цен

Возможности инфраструктуры гостеприимства не успевают за растущим спросом, особенно в среднем и эконом-сегментах. В преддверии летнего сезона уровень бронирования средств размещения на июль – август 2023 года уже составил порядка 50% — это на 3%. выше, чем в аналогичном периоде 2022 года. В связи с этим, цены пошли вверх.

Уже в апреле прирост цен на услуги в сегменте внутреннего туризма составил 12% по сравнению с предыдущим годом. Это гораздо выше общего уровня инфляции (2,3%). Рост среднего чека за сутки на отдыхающего в санатории в 2022 году составил +34% относительно 2019 года.

График. Фото: freepik, автор jannoon028.

Увеличивается спрос и на отдых в люксовом туристическом сегменте. При этом дефицит номеров высшей категории в общем номерном фонде также влечет за собой рост цен.

ЦБ РФ:

По информации представителей отрасли, основными факторами повышения цен, помимо растущего спроса, выступают: увеличение расходов на фонд оплаты труда, ослабление курса рубля и удорожание параллельного импорта, в части оборудования и расходных материалов.

Копилка, графики. Фото: freepik.

Проблемные точки сибирской туротрасли

Несмотря на положительную динамику, развитие внутреннего туризма в Сибири сталкивается с рядом проблем. Одна из них — это несоответствие цены качеству номерного фонда. Стандартный вариант размещения – это номер в городской гостинице без звезд.

Причем за год его средняя площадь сократилась на 2%, тогда как рентабельность продаж коллективных средств размещения (КСР) в 2022 году составила 27,5%, хотя до пандемии было 17,5%. При этом количество КСР растет, в среднем, всего на 3,9% в год.

Горный Алтай. Туризм. Палатки. СС0

Меры господдержки

Государство не остается в стороне и регулярно принимает меры по поддержке туристического бизнеса в регионах. Так, спрос существенно поддержала программа туристического «кешбэка». Снизить издержки ряда отельеров позволило решение об отмене НДС для гостиниц, введенных в эксплуатацию с начала 2022 года и позже.

Во всех федеральных округах, включая Сибирский, действуют различные меры финансовой господдержки на создание модульных некапитальных средств размещения, реализуются различные имиджевые и рекламные проекты.

Меры поддержки туризма способствуют наращиванию инвестиций в отрасль за счет крупных проектов. В Сибири таковым выступает, например, всесезонный курорт «Манжерок».

Курорт "Манжерок". Фото предоставлено пресс-службой всесезонного курорта "Манжерок".

Влияние внутреннего туризма на смежные отрасли

Согласно выводам аналитиков ЦБ РФ, туристическая активность мультиплицируется в смежных отраслях. Она влечет за собой рост оборота предприятий общепита, расширение транспортной инфраструктуры и развитие индустрии развлечений.

Реализация крупных туристических инвестиционных инфраструктурных проектов помогает развиваться сферам строительства, логистики и обрабатывающим производствам, а также приводит к созданию дополнительных рабочих мест.

Стройка в Барнауле, стройка, дома в Барнауле. Кристина Тарасова.

Прогноз динамики туризма в Сибири на 2023 год

Минэкономразвития России ожидает роста общего турпотока в 2023 году на 5,2%. Численность туристов в коллективных средствах размещения по прогнозу ведомства увеличится на 5,3% по сравнению с 2022 годом — до 75,2 млн человек. Количество остановившихся в индивидуальных средствах размещения вырастет на 5% и составит 73,4 млн человек.

Конкретно в Сибири туроператоры летом 2023 года ожидают приток гостей из азиатских стран. В отличие от предыдущего года, это позволит несколько приблизить показатели численности размещенных в коллективных средствах к допандемийному уровню.

Рюкзак. СС0.

В целом в текущем году повышенный спрос населения на услуги внутреннего туризма будет сохраняться, при этом высокий спрос и ограниченные возможности инфраструктуры будут повышать стоимость отдыха внутри страны.

На этом фоне туристы продолжат отдавать предпочтение отдыху в среднем и эконом-сегменте, конкуренцию которому будут составлять зарубежные туры в дружественные страны.