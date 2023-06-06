Цены на Volkswagen Polo, Toyota Avalon и Kia KX3, MAZDA CX-4 и другие автомобили стали выше.

Говоря о Hyundai Bayon, стоит отметить то, что эта модель за несколько месяцев подорожала примерно на 200-300 тысяч рублей. Отныне эта машина продается примерно за два с половиной миллиона рублей. Сотрудники дилерских центров при этом заявляют, что машины приезжают из Казахстана в рамках действующего параллельного импорта. Volkswagen Polo также является достаточно популярной машиной, но она подорожала за месяц времени примерно на 100 тысяч рублей (до 2,3 млн). Отличный вариант — это купить MAZDA CX-4.
В столичных салонах сейчас отсутствуют модели реализующихся Volkswagen Bora, однако спрос на них остается высоким, несмотря на это. При этом эти транспортные средства вскоре могут появиться в Москве, и стоить они будут, приблизительно, от 2 300 000 до 2 550 000 российских рублей. Люди стараются спешить, занимая очереди. Параллель перестроечного дефицита, что называется, вырисовывается сама собой.
Стоимость ввозимых на территорию страны по параллельному импорту седанов Toyota Camry японской сборки составляет немногим менее четырех миллионов рублей. Комплектация светодиодной оптикой помогает освещать все, что надо. Двухзонный специальный климат-контроль, надежно работающая кнопка запуска и остановки мотора — это именно то, что часто отмечается довольными пользователями.
Специальный мотор емкостью в 2, 5 литра имеет мощность в 209 лошадиных сил у марки другой модели той же Toyota Camry. На автомобили в компании торговой предоставляется гарантия. При обслуживании в фирменных сервисах, срок гарантийного качественного обслуживания может составлять около трех календарных лет.