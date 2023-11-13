Цены на сладкие новогодние подарки в России выросли на 20%

Причины роста цен объяснили логическими издержками, подорожанием сырья и валютным курсом.
Стоимость сладких подарков подняла компания "Объединенные кондитеры", куда входят "РотФронт", "Красный Октябрь", "Алёнка" и другие известные в России бренды.
О повышении цен заявила компания, в которую входят популярные на российском рынке производители, сообщает Shot.
Причины роста цен объяснили логическими издержками, подорожанием сырья и валютным курсом.
Стоимость сладких подарков подняла компания "Объединенные кондитеры", куда входят "РотФронт", "Красный Октябрь", "Алёнка" и другие известные в России бренды.
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