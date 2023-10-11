Труба зовет. Как продвигается «газовая пятилетка» в Алтайском крае

В Алтайском крае продолжается реализация Программы развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы. О промежуточных итогах газификации региона рассказал руководитель компании ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Евгений Григоренко.

Особенности алтайской газификации

— Расскажите об особенностях текущей «пятилетки» в Алтайском крае, чем она примечательна

— Программа газификации Алтайского края, рассчитанная на 2021-2025 годы, является одной из самых крупных в стране по объему инвестиций. В начале этого года была подписана актуализированная программа. В обновленный документ дополнительно включено строительство четырех АГНКС с подводящими газопроводами к ним — в городах Барнауле, Бийске и Новоалтайске.

Актуализированная программа предполагает строительство межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых сетей для газификации городов Ярового, Славгорода, Рубцовска и еще 26 населенных пунктов в Алтайском, Зональном, Косихинском, Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском и Целинном районах, при этом последние четыре района газифицируются впервые.

Также по итогам реализации программы будет построено около 600 км газопроводов-отводов с тремя газораспределительными станциями до с. Ребриха, городов Рубцовска и Славгорода.

Доступ к сетевому газу получат 9,474 тыс. домовладений и 37 котельных края, в том числе крупные предприятия пищевой и сельскохозяйственной промышленности, теплоэнергетики.

Руководитель компании ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Евгений Григоренко. Фото: Анна Зайкова.

Куда придет газ

— Какой объем сетей строится и проектируется в текущем году?

Большинство объектов программы находятся в стадии проектирования. В настоящее время начато строительство одного из крупнейших объектов программы — межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС с. Ребриха до с. Тюменцева Тюменцевского района Алтайского края с отводами до с. Трубачёва, с. Урывка, п. Карповского, с. Вознесенка, с. Берёзовка, с. Сосновка, п. Свободного, с. Заводского, с. Мезенцева, с. Юдиха. Протяженность газопровода составит 138, 3 км. Газовая сеть позволит подключить домовладения в 12 населенных пунктах, а также 8 котельных.

В этом году мы приступим к строительству еще трех межпоселковых газопроводов. По ним уже определен подрядчик, выполнена разбивка трассы, идет подготовка к строительству.

Это газопровод межпоселковый высокого давления от с. Зонального до с. Буланиха с отводом до п. Октябрьского Зонального района Алтайского края 19,5 км, газопровод межпоселковый высокого давления от с. Калманка Калманского района до с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края Алданского района 33,9 км и газопровод межпоселковый высокого давления от ГРС-2 г. Бийска до с. Бочкари Целинного района 65,6 км.

Работы будут вестись и в зимний период.

Газ для алтайской индустрии

— Газ ждут не только граждане, но и промышленные предприятия. Много ли таковых ждут возможности подключиться?

— Промышленные потребители заинтересованы в переходе на удобный и экономичный сетевой газ. Как правило, заявки от предприятий поступают, когда объекты газификации уже строятся. Если приводить примеры, то межпоселковый газопровод до села Бочкари, о котором я говорил, позволит подключить ООО «Бочкарёвский пивоваренный завод», который станет одним из крупнейших потребителей природного газа в Алтайском крае. Завершить строительство газопровода планируется в 2024 году.

Руководитель компании ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Евгений Григоренко. Фото: Анна Зайкова.

Догазификация

— Помимо собственно газификации, в регионе реализуется масштабная программа догазификации, предусматривающая бесплатное для потребителя подведение газа к границам его участка. Как она продвигается?

— Программа догазификации у нас тоже одна из крупнейших в стране, как по потенциалу, так и по объему инвестиций. Специфика Алтайского края заключается в том, что в большей части газифицированных населенных пунктов требуется строительство распределительных газопроводов.

На территории всех газифицированных населенных пунктов газораспределительные сети на данный момент запроектированы и находятся в той или иной стадии строительства, большая их часть уже построена. Строятся крупные объекты в г. Барнауле, г. Бийске, с. Ребриха. Большинство будет достроено уже в текущем году.

На следующий год перейдут объекты в п. Затоне и в с. Ребриха, где саму газораспределительную станцию мы запустили только в прошлом году, поэтому к проектированию внутрипоселковых сетей приступили уже осенью. Там будет проложено порядка 120 км сетей.

— Сколько домовладений уже удалось догазифицировать?

К концу года и даже уже к концу ноября эти показатели, конечно, вырастут, потому что очень большое количество объектов находится в завершающей стадии.

На сегодняшний день в плане значится 106 населенных пунктов с потенциалом 58 тыс. домовладений. В текущем году мы построили порядка 620 км газораспределительных сетей. Из них 15 км — это газопроводы-вводы, которые были построены от существующих газораспределительных сетей. Уже удалось обеспечить техническую возможность газоснабжения для 43,7 тыс. из них. Из этих 43 тыс. доведены трубы до границ земельных участков 18 тыс. домовладений.

— Как подать заявку на догазификацию?

— Для этого обращайтесь на газовые участки ООО «Газпром газораспределение Барнаул» или на сайт Единого оператора газификации connectgas.ru. При себе достаточно иметь лишь паспорт, СНИЛС и правоустанавливающие документы на газифицируемое помещение и участок.