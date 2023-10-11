Треть районов Алтайского края может остаться без бензина

У крупных компаний проблем не наблюдается, чего нельзя сказать о частных АЗС.

"Инцидент Барнаул" поделился догадками экспертов, что частные АЗС к концу октября останутся без бензина.

Тогда почти треть районов Алтайского края, где есть только такие заправки, почувствуют тотальный дефицит.

Регион насчитывает 26 таких муниципалитетов.

Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко отметил:

"Бензин купить нельзя ни по какой цене. Его просто нет. Из-за того, что был провал на бирже и все топливо уезжало на экспорт. Внутренний рынок просто оголили. Как я уже сказал, сбыты нефтяных компаний отпускают топливо только для своих АЗС".

Уже 11 октября частным АЗС топлива почти не достается, по словам Матвейко. Ситуация застала врасплох предпринимателей больше месяца назад, они пытались справится, перекупая розничный бензин.

Сам владелец частной АЗС Андрей Загарин рассказывает, что заливался по топливной карте на роснефтевской заправке и переливал к себе порядка 10 тонн в день.

Сейчас по словам экспертов, частные предприятия держатся лишь на остатках топлива, которое закупили ранее.

Ситуация изменится к концу октября, когда приедут первые вагоны с горючим, их закупили на бирже после отмены экспорта. Это еще не самый плохой расклад.

А в начале октября на российских заправках устанавливали ограничения по бензину.