6 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

Трафик на видеосервисы в Алтайском крае увеличился на 27%

Популярность онлайн-кинотеатров в России растет: по итогам 2023 года общий интернет-трафик видеосервисов вырос почти на четверть в сравнении с 2022 годом. Наплыв пользователей пришелся на конец года, когда онлайн-платформы выпустили наибольшее число премьер. Рост трафика на START и Wink, где состоялась премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в декабре достиг 64% в сравнении с ноябрем. В среднем российский пользователь ежемесячно тратит уже почти 19 часов времени на просмотр фильмов и сериалов, свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и START.

Популярность онлайн-кинотеатров в России растет.
Популярность онлайн-кинотеатров в России растет.
Фото предоставлено пресс-службой МегаФона.

В 2023 году абоненты Алтайского края потратили на российские онлайн-кинотеатры на 27% больше гигабайт, чем годом ранее. Наибольшая активность пользователей зафиксирована в ноябре и декабре, когда выходил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Основное ядро аудитории видеосервисов из Алтайского края составляют миллениалы (25-35 лет), на которых приходится 51% посетителей. Второе и третье место между собой делят зумеры (17-25 лет) и абоненты 35-45 лет — 25% и 22% соответственно. Мужчины составляют около 51% от всей аудитории стримингов, они потребляют 61% всего интернет-трафика онлайн-кинотеатров.

Женщины чаще выбирали контент на Wink и «Иви», где доля женской аудитории составила 57% и 55% от всех потраченных гигабайт. Мужская часть населения доминирует среди подписчиков Premier (61%). Больше всего пользователей онлайн-кинотеатров проживают в Москве и Санкт-Петербурге. В первую пятерку регионов также входят Самарская область, Краснодарский край и Башкирия.

По данным START, из сериалов большинство россиян предпочитают смотреть драмы, а среди фильмов наибольшую аудиторию собирают комедии. При этом кратный рост также показали семейные сериалы – их аудитория увеличилась в 5 раз.

Выросло и общее время, которое россияне тратят на просмотр кино. В 2023 году оно увеличилось на 21% и составляет теперь 18 часов и 41 минуту ежемесячно. Чаще всего пользователи смотрят контент онлайн-кинотеатров по Smart TV и через мобильные приложения, просмотр через браузер — лишь на третьем месте по востребованности.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Новости телекома

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость