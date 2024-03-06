Трафик на видеосервисы в Алтайском крае увеличился на 27%

В 2023 году абоненты Алтайского края потратили на российские онлайн-кинотеатры на 27% больше гигабайт, чем годом ранее. Наибольшая активность пользователей зафиксирована в ноябре и декабре, когда выходил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Основное ядро аудитории видеосервисов из Алтайского края составляют миллениалы (25-35 лет), на которых приходится 51% посетителей. Второе и третье место между собой делят зумеры (17-25 лет) и абоненты 35-45 лет — 25% и 22% соответственно. Мужчины составляют около 51% от всей аудитории стримингов, они потребляют 61% всего интернет-трафика онлайн-кинотеатров.
Женщины чаще выбирали контент на Wink и «Иви», где доля женской аудитории составила 57% и 55% от всех потраченных гигабайт. Мужская часть населения доминирует среди подписчиков Premier (61%). Больше всего пользователей онлайн-кинотеатров проживают в Москве и Санкт-Петербурге. В первую пятерку регионов также входят Самарская область, Краснодарский край и Башкирия.
По данным START, из сериалов большинство россиян предпочитают смотреть драмы, а среди фильмов наибольшую аудиторию собирают комедии. При этом кратный рост также показали семейные сериалы – их аудитория увеличилась в 5 раз.
Выросло и общее время, которое россияне тратят на просмотр кино. В 2023 году оно увеличилось на 21% и составляет теперь 18 часов и 41 минуту ежемесячно. Чаще всего пользователи смотрят контент онлайн-кинотеатров по Smart TV и через мобильные приложения, просмотр через браузер — лишь на третьем месте по востребованности.
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