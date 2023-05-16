«Торговый дом Консиб-Барнаул» присоединился к нацпроекту «Производительность труда».

В начале стартового совещания специалисты РЦК рассказали сотрудникам и руководству компании о целях нацпроекта и открывающихся возможностях, а также ознакомили с укрупнённой дорожной картой на ближайшие три месяца.
Присутствовавший на мероприятии заместитель министра экономического развития Алтайского края Сергей Кореннов поздравил работников предприятия со стартом реализации национального проекта и отметил важность вовлеченности каждого работника в процесс изменений в компании.
Руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер, в свою очередь, отметил, что нацпроект дает не только общие изменения в предприятии, но и личностный рост для каждого участника.
В заключение директор предприятия Андрей Алешин подчеркнул: «Мы думали о необходимости участия в нацпроекте в августе 2020 года, но тогда мы были не готовы. Теперь мы готовы и обратного пути у нас нет. Все у нас получится!».
Отметим, что ООО «ТД Консиб-Барнаул» для оптимизации выбран процесс производства алюминиевых конструкций. Специалисты предприятия на этапе подготовки прошли базовые программы обучения по первому модулю — это основы бережливого производства, производственный анализ, реализация проектов по улучшению, 5С, картирование.
Предприятию предстоит пройти тренинги, связанные с анализом эффективности оборудования, стандартизированной работой, а также обучения по декомпозиции целей и эффективному инфоцентру.
Впереди у предприятия шестимесячная фаза совместной реализации проекта по оптимизации с экспертами РЦК.
СПРАВКА
Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.