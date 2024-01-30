Торговый дом «ГолдСибУпак» стал 86-м участником нацпроекта «Производительность труда» в Алтайском крае.

Число участников национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае возросло до 86. Новым участником нацпроекта стал производитель изделий из полиэтилена ООО «Торговая компания «ГолдСибУпак».

19 января на предприятии прошли отборочные мероприятия, в ходе которых специалисты Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) рассказали представителям организации о целях и задачах нацпроекта, методологии проводимых улучшений, а также осмотрели производство с целью понимания возможных улучшений.

В течение 2024 года на предприятии начнется оптимизация выбранного пилотного потока, улучшение производственной системы, а также организация проектного офиса для формирования системы непрерывных улучшений.

Помимо этого, в компании проведут обучение сотрудников методам и инструментам бережливого производства. Дополнительно подготовят и сертифицируют внутренних инструкторов по бережливому производству из числа сотрудников предприятия, которые обеспечат последующую передачу знаний по основам и инструментам улучшений всем работникам организации после завершения активной работы с экспертами РЦК в рамках пилотного потока.

Итоги совместной работы по методике реализации адресных мероприятий в рамках нацпроекта с конкретными результатами будут подведены через шесть месяцев после официального выхода экспертов на предприятие.

Следует уточнить, что участниками национального проекта «Производительность труда» в Алтайском крае до середины 2024 года смогут стать в общей сложности 87 региональных компаний.

СПРАВКА Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

Самое важное - в нашем Telegram-канале