"Таких масштабов не помню давно": власти рассказали о грандиозном инвестпроекте в Барнауле

Порядка 1,7 млрд рублей в первом полугодии 2023 года вложил в реализацию нового проекта Барнаульский меланжевый комбинат. И это только начало, отмечают в министерстве промышленности и энергетики региона. Временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Вячеслав Химочка назвал стройку грандиозной и предложил обязательно показать ее жителям города.

Вячеслав Химочка,

временно исполняющий обязанности министра промышленности и энергетики Алтайского края:

В настоящее время инвестор закупает новое оборудование и ведет строительство отделочной фабрики и энергоблока. На самом деле, кто был на площадке, знает, какая грандиозная стройка там идет. Таких масштабов ни на одном предприятии, честно скажу, не помним давно. Строительство грандиозное. Возводятся новые корпуса, монтаж оборудования планируется в нынешнем году.

В общей сложности в модернизацию БМК будет вложено более 15 млрд рублей. Предприятие на эти цели уже получило льготный займ из федерального фонда развития промышленности на сумму 3,4 млрд рублей.

Еще 150 млн рублей было выделено из фонда развития Алтайского края. За счет средств инфраструктурного бюджетного кредита планируется увеличить мощности инженерной инфраструктуры, подведенные к предприятию.

Вячеслав Химочка. Экспертный совет "Промышленность и энергетика" премии "Менеджер года-2023" в ИД "Алтапресс". Анна Зайкова.

Что происходит на предприятии

Легкая промышленности, флагманом которой выступает меланжевый комбинат, в настоящий момент в крае в приоритете. По словам Вячеслава Химочки, в производстве одежды выпуск продукции в денежном выражении за шесть месяцев 2023 года увеличился в 1,7 раза.

Кроме того, БМК ведет разработки по новым видам тканей, которые бы обладали масло- водоотталкивающими свойствами, а также тканям с антибактериальной защитой для медицинского персонала.

По оценке специалистов, 20% этого рынка в России закрывали импортные поставщики.

Барнаульский меланжевый комбинат модернизируют за 13 миллиардов рублей. Дмитрий Лямзин.

Вячеслав Химочка,

временно исполняющий обязанности министра промышленности и энергетики Алтайского края:

Запуск уже обновленного производства на комбинате планируется в ближайшие годы, и эту нишу наше предприятие будет занимать.

По словам врио министра, БМК в настоящий момент загружен заказами полностью. Более того, часть из них предприятие передает на субподряд, тем самым помогая им загружать мощности.