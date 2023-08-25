26 августа
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Экономика

Сухпайки, консервы, роскошные теплоходы: какой бизнес остался у основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Авиакатастрофа Embraer, жертвой которой мог стать глава ЧВК "Вагнер" и известный бизнесмен Евгений Пригожин, заставляет задуматься о его бизнесе.

Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер".
Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер".
Telegram-канал Baza

Глава государства ранее заявлял, что на финансирование ЧВК «Вагнер» за последний год бюджет потратил 86 млрд рублей. Еще 80 владелец «Конкорда» заработал через «Военторг» — компания поставляла продукты в армию, напоминает "Фонтанка".

Армейский подряд

Крупнейший бизнес-актив Евгения Пригожина — подряды на армейские поставки.

Его компания стала кормить военнослужащих в 2006 году.

На финансирование зарубежных проектов ЧВК «Вагнер» было потрачено 147 млрд рублей. Средняя стоимость одной «сутодачи», согласно словам Пригожина, — 258 рублей. Они составили прибыль от армейских продовольственных поставок.

Триллионы

Штатная численность военнослужащих составляет порядка 1 млн человек плюс 16 лет сотрудничества. Нехитрые подсчеты указывают — выручка всех предприятий питания, занятых в этой части пригожинского бизнеса, могла достигать 1,5 трлн рублей.

Если считать рентабельность таких поставок в 10% — выходят 147 млрд прибыли, за счет которой частная военная компания "музыкантов" воевала в Африке, Сирии и других странах, пишет ufa1.ru.

Отречение

Ранее Пригожин заявлял, что исполнение контрактов уже начало передаваться в другие структуры. (Это случилось до мятежа). Однако в какие структуры передан бизнес — не озвучил.

Под вопросом другие поставки — вещевые, в армию. А также строительные подряды в интересах Минобороны (и их размер совершенно неизвестен).

Бизнес-центр и теплоходы

Совершенно точно можно говорить о прямом владении Евгением Пригожиным кейтеринговым бизнесом, являвшимся основой империи. Учрежденное в 1997 году предприятие «Конкорд менеджмент и консалтинг» принадлежит ему и управляется им лично, как и «Конкорд кейтеринг».

Евгений Пригожин — директор с правом действовать без доверенности в компании «Ритейл», которому принадлежит огромный бизнес-центр. Пригожин полностью контролирует предприятие «Конкорд М», владельца московского теплоходов-ресторанов River Lounge, River Lounge-2 и River Palace, катером-рестораном Palma de Sochi.

Но это лишь небольшая верхушка бизнес-айсберга.

Ранее о гибели главы ЧВК "Вагнер" в авиакатастрофе высказался Путин и рассказал, когда познакомился с Пригожиным. Напомним, борт потерпел авиакатастрофу в тверской области. В самолете находились 10 человек, все погибли.

В списках погибших — Евгений Пригожин.

Между тем специалисты рассказали, почему Пригожина не опознали. Также стало известно, что Пригожин оборудовал самолет парашютами и уничтожал списки пассажиров.

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