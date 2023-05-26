Стучите и откроется. Алтайским предпринимателям предложили лично включиться в борьбу с нелегалами

Не регистрируемый бизнес все больше досаждает законопослушному – тема нездоровой конкуренции со стороны нелегалов горячо обсуждалась на одной из секций конгресса предпринимателей Алтайского края. Предприниматели считают, что государство должно принять меры. А в прокуратуре призывают их самих сообщать конкретные факты теневого бизнеса. Впрочем, те пока «стучать» отказываются и говорят: «Мы не в Германии».

Не совместные закупки

Через телеграм-каналы, WhatsApp-группы, «Одноклассников» и «ВКонтакте» нынче можно купить самые обычные товары – колбасу, обувь, парфюм, одежду, постельное белье. И даже мороженое - верите ли? Продают коробками.

Многие продавцы в соцсетях маскируются под совместные закупки – как будто семьи, объединив заказы, покупают товары для личного пользования с хорошей скидкой.

Но это не семейные закупки, объясняет Наталья Лукьянова, общественный помощник алтайского бизнес-омбудсмена в ЗАТО Сибирский. Это теневой бизнес. И он процветает при молчаливом содействии покупателей.

Совместные покупки. ru.freepik.com

Что характерно: легальных бизнесменов, которые платят налоги, в селах до сих пор считают барыгами - дескать наживаются на простом народе.

«Но тот человек, которые со двора что-то нелегально перепродал – он молодец. Он людям принес пользу, ведь он дешевле товар принес», - недоумевает Виталий Гуменников, председатель общественного совета по предпринимательству при главе Алтайского района.

Виталий Гуменников, Алтайский район. На IX конгрессе предпринимателей Алтайского края. Дмитрий Лямзин.

Расчеты за наличные

Что именно привело к распространению нелегальных продавцов? Вопрос интересный. Гуменников считает: торговля становится все более зарегулированной, и это толкает часть людей "уходить однозначно в тень".

К тому же онлайн-бизнес устроен просто - освоить его может любой человек с предпринимательской жилкой.

В соцсети надо дать объявление, собрать заказы, купить товар на оптовой базе или базаре и распродать. Как правило, в ходу здесь расчет за наличные и предоплата, а вещевые рынки готовы сами выслать партию по нужному адресу.

Вещевой рынок. ru.freepik.com

Работает такой гражданин из дома, за организацию закупок получает процент (его часто называют оргсбором). Но как предприниматель не регистрируется.

И в отличие от легального магазина, не платит налоги, зарплату работникам, аренду и не тратится на маркировку, сканеры, марки, кассовый аппарат и т. п.

«Пишут в чатах – покупка за наличный расчет, никаких переводов. Не дай бог где-то проявится, что средства пришли на карту», - говорит Наталья Лукьянова.

Наталья Лукьянова. На IX конгрессе предпринимателей Алтайского края. Дмитрий Лямзин.

«Такие «совместные закупки» в последнее время очень распространились», - констатирует Андрей Осипов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае.

Нездоровые конкуренты

Реклама таких «Вкусняшек от Дашки», «Алены СП», «Морозилки» или «Шопоголиков Барнаула» нет-нет да и мелькает в нашей ленте новостей, в сообщениях и комментариях к постам.

Тактика «дашек» и «морозилок» безошибочная: среди сотен их подписчиков всегда найдутся те, кто клюнут на низкие цены, зайдут на страничку и сделают заказ.

«Покупатели говорят: пусть всего на 50 рублей, но дешевле, и я куплю там», - говорит Наталья Лукьянова. Однако каждый интернет-продавец тем самым отъедает немного доходов у легальных магазинов.

Совместные покупки. ru.freepik.com

В таком соревновании выигрывает нелегал, хоть в лепешку разбейся: всю накрутку на товар он забираете себе. Наталья Лукьянова предполагает: тем самым уничтожается малый бизнес, особенно сельский.

Предприниматели, с которыми она общается, как-то предложили коллективно закрыться на день. И пусть молоко привозит в село сетевая розница (хотя, конечно торговые сети тут вовсе нипричем).

Вредный блаблакар

Если тему теневой торговли только, что называется, озвучили, то нелегальными перевозками в Алтайском крае уже пристально заинтересовались правоохранители.

В апреле в краевой прокуратуре прошла рабочая встреча с перевозчиками, рассказала Людмила Жирякова, начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Алтайского края.

И вот во время общения перевозчики обратили внимание прокуратуры на конкурентов-нелегалов, отнимающих у них пассажиров, а особенно - на сервис блаблакар.

BlaBlaCar - сервис для поиска попутчиков. ru.freepik.com

«По результатам этой встречи организованы и проводятся проверки прокурорами районов и городов, оценивается деятельность правоохранительных органов по рассмотрению сообщений о незаконной предпринимательской деятельности», - объяснила Людмила Жирякова.

Тема эта обсуждается и на федеральном уровне: уже был готов проект закона, который намеревался упорядочить и ограничить деятельность агрегаторов вроде блаблакара.

Эксперты пока оценили его отрицательно. Но «это лишь означает, что данной темой стоит продолжать заниматься».

Людмила Жирякова. На IX конгрессе предпринимателей Алтайского края. Дмитрий Лямзин.

План по выявлению

Внимание прокуратуры привлек и другой теневой бизнес - туристический. Тему эту, как оказалось, тоже обсудили в этом году.

В марте прокуроры нескольких городов и районов края провели межведомственные совещания по поручению краевого прокурора («учитывая, что такой деятельностью может быть причинен ущерб жизни и здоровью туристов», - объяснила Людмила Жирякова интерес ведомства).

Участвовали в совещаниях сотрудники большой группы ведомств - ФНС, земельного, градостроительного, пожарного, санитарно-эпидемиологического надзора и контроля и местного самоуправления.

Туристический бизнес. Прием гостей. ru.freepik.com

«Выработан план мероприятий по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности в сфере туризма. Исполнение плана находится на контроле органов прокуратуры», - рассказала Людмила Жирякова.

Неощутимые результаты

Но, похоже, на сегодня не еще не очень понятно, как быть с нелегалами, в какой бы сфере они ни зарабатывали. Настрой федеральных властей более-менее ясен: свести теневые потоки к минимуму.

Интернету тут уделяется особое внимание. Буквально на днях Совет Федерации обсудил вопрос о совершенствовании налогообложения деятельности в интернете, пишет "Российская газета". Речь там, в частности, идет о блогерах-физлицах.

Налоги. Налоговая служба. ФНС.

Но всех проблем интернет-торговли это явно не решит. "Если пресечь работу одной странички в соцсетях, на ее место встанут другие, потом третьи", - считает Наталья Лукьянова.

Многие эксперты склоняются к тому, чтобы создавать условия для легального бизнеса. Для этого, собственно, и ввели самозанятость и низкий налог на профдоход.

«Теневой бизнес растет больше там, где выше налоги и больше барьеры на пути законного предпринимательства», - говорит Людмила Жирякова.

Татьяна Ларина. На IX конгрессе предпринимателей Алтайского края. Дмитрий Лямзин.

Татьяна Ларина, член правления "Алтайского союза предпринимателей", эту мысль поддержала и переформулировала ее по-своему:

"Если вы ухаживаете за газонной травой, то другой там не будет. Если не ухаживаете, будете постоянно бороться с одуванчиками".

С другой стороны, за незаконное предпринимательство могут привлечь и к административной, и к уголовной ответственности, напоминает в прокуратуре. Причем в последнем случае можно лишиться свободы лет на пять.

На IX конгрессе предпринимателей Алтайского края. Дмитрий Лямзин.

Однако, судя по жалобам алтайских предпринимателей, эти "пряник и кнут" пока не срабатывают, результатов легализации они не ощущают и потому включили теневой бизнес в число системных проблем.

Стандартный ответ

Как бы там ни было, в прокуратуре считают, что успех в этой битве с тенью невозможен без активного содействия и предпринимателей, и граждан.

Поэтому нужно "не просто на рабочих встречах и площадках высказывать эту системную проблему, но и сообщать конкретные факты о нелегальной предпринимательской деятельности в уполномоченные органы" – полицию и налоговую службу.

«А если эти органы бездействуют, то обжалуйте, пожалуйста, такие действия-бездействия в прокуратуру. Мы по каждому обращению проведем проверку и дадим оценку», - заверила Людмила Жирякова.

Телефон. unsplash.com

Правда, сами предприниматели к призыву «стучать» относятся прохладно - скажем так.