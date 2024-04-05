Ставка на качество: продолжается прием заявок от производителей на конкурс лучших алтайских товаров

Алтайские бренды смогут получить «Знак качества» и статус лучшего товара года. А вместе с этим — и новых потребителей, их доверие и любовь. Для этого нужно стать участником конкурса «Лучший товар Алтая» — регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России». Прием заявок продолжается.

Вы — производитель, уверенный в качестве своего товара? Пусть и потенциальный потребитель увидит это — через специальный знак на упаковке. Стать еще более узнаваемым, увеличить количество покупателей — это возможно, если доказать надежность своего бренда и получить специальный знак.

Что дает «Знак качества»

Победа в конкурсе дает бренду ряд ценных преимуществ:

более эффективная реклама — теперь в ней можно будет использовать статус «Лучшего товара»;

выгодное отличие от конкурентов — знак качества выделяет товар среди прочих;

доверие и лояльность потребителей — вы можете заявить о своей продукции как конкурентоспособной, качественной и востребованной;

статус надежного поставщика — конкурс формирует положительный имидж и деловую репутацию;

расширение рынков сбыта — победа дает преимущество в освоении рынков сбыта и помогает внедрить новые инструменты качества;

повышение продаж — на 5–20% (согласно Московской Академии качества).

Как стать участником

Ознакомиться с правилами конкурса и подать заявку можно на официальном сайте: https://lat22.ru.

Прием заявок — до 30 апреля.

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