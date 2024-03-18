Стартовал престижный конкурс для алтайских производителей: как в нем принять участие и почему это важно для региона

Главные задачи конкурсов — выявление и продвижение алтайских брендов, повышение их популярности, усиление конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем рынках.
На протяжении 26 лет производители товаров и услуг Алтайского края являются активными участниками конкурса. За всю историю финалистами региональных конкурсов качества в Алтайском крае стали 2 484 наименования продукции и услуг от 1 156 компаний. 751 наименования завоевали звание лучших товаров России.
Как принять участие
Ознакомиться с правилами конкурса и подать заявку вы можете на сайте https://lat22.ru.
Представленная на конкурс продукция оценивается широким кругом экспертов по 10 критериям, среди которых основными являются: качество продукции, ее безопасность, внешний вид и соответствие всем нормативно-техническим требованиям. Также в ходе оценки участники получают от экспертов ценные рекомендации, которые помогают улучшить привлекательность продукции на рынке.
Что дает победа
Победа в конкурсе дает компании следующие преимущества:
- Право использовать в рекламе характеристику товара — «Лучший»;
- Возможность заявить о своей продукции как конкурентоспособной, качественной и востребованной потребителями;
- Формирует положительный имидж и повышает деловую репутацию;
- «Знак качества» способствует расширению рынков сбыта и внедрению новых инструментов качества;
- Победа в конкурсе способствует повышению продаж от 5 до 20% (по оценке Московской Академии качества).
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