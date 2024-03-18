20 марта
﻿
Экономика

Стартовал престижный конкурс для алтайских производителей: как в нем принять участие и почему это важно для региона

Стартовал 27-й цикл ежегодного Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Конкурсная комиссия принимает заявки на участие в его региональном этапе — «Лучший товар Алтая» и «Лучшая услуга Алтая» 2024 года.

Стартовал 27-й цикл ежегодного Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».
Стартовал 27-й цикл ежегодного Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».
Источник: оргкомитет конкурса «Лучший товар Алтая».

Главные задачи конкурсов — выявление и продвижение алтайских брендов, повышение их популярности, усиление конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем рынках.

На протяжении 26 лет производители товаров и услуг Алтайского края являются активными участниками конкурса. За всю историю финалистами региональных конкурсов качества в Алтайском крае стали 2 484 наименования продукции и услуг от 1 156 компаний. 751 наименования завоевали звание лучших товаров России.

Как принять участие

Ознакомиться с правилами конкурса и подать заявку вы можете на сайте https://lat22.ru.

Представленная на конкурс продукция оценивается широким кругом экспертов по 10 критериям, среди которых основными являются: качество продукции, ее безопасность, внешний вид и соответствие всем нормативно-техническим требованиям. Также в ходе оценки участники получают от экспертов ценные рекомендации, которые помогают улучшить привлекательность продукции на рынке.

Что дает победа

Победа в конкурсе дает компании следующие преимущества:

  • Право использовать в рекламе характеристику товара — «Лучший»;
  • Возможность заявить о своей продукции как конкурентоспособной, качественной и востребованной потребителями;
  • Формирует положительный имидж и повышает деловую репутацию;
  • «Знак качества» способствует расширению рынков сбыта и внедрению новых инструментов качества;
  • Победа в конкурсе способствует повышению продаж от 5 до 20% (по оценке Московской Академии качества).

Подать заявку

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость