Старые добрые деньги. Куда уходят отслужившие свой век купюры

На протяжении почти целого года — с июня 2022 года — количество наличных денег в обращении в России неуклонно растет. Какие новые купюры вскоре увидят жители Алтайского края и что происходит с ветхими банкнотами, выходящими из оборота, разбирался «Свободный курс».

Новые деньги

Летом ожидается поступление в Алтайский край модернизированных сторублевых банкнот, точные сроки поступления держатся в секрете. В это же время будут презентованы новые банкноты достоинством 1 000 и 5 000 рублей с улучшенным дизайном, усовершенствованным защитным комплексом и высокой износоустойчивостью, хотя их мы вряд ли увидим в обороте в текущем году.

Кроме того, возобновлен выпуск 5- и 10-рублевых банкнот образца 1997 года. Они очень быстро изнашивались, поэтому Банк России заменил их на более долговечные монеты. Но уже с февраля эти купюры вновь поступили в банки Алтайского края, только теперь банкноты дополнительно покрываются защитным лаком.

Пятирублевые купюры в Барнауле Предоставлено altapress.ru

Центробанк отмечает, что старые купюры будут оборачиваться наравне с новыми до полного износа и ветшания. Что же происходит с ветхими купюрами и монетами и в какой, собственно, момент они признаются таковыми? На эти вопросы нам ответили в Отделении Банка России по Алтайскому краю.

Старость — не радость

Купюры постоянно ветшают, пачкаются, рвутся. Однако далеко не всегда они при этом теряют платежеспособность. Небольшие дефекты не служат препятствием для обращения банкнот, а сильно пострадавшие, как правило, всегда можно обменять в банке на новые.

При этом деньги могут выдать не только наличными, но и зачислить на банковский счет. Иногда для обмена требуется дополнительная экспертиза в учреждении Банка России. В таких случаях придется подождать официального заключения. Бывает и так, что даже банк не поменяет купюру на новую, если ее повреждение слишком велико.

Новая купюра 100 рублей. Предоставлено Алтайским отделением ЦБ РФ.

Виды повреждений

Потертости, грязь, небольшие пятна

Если на купюре изображения отчетливо просматриваются, то ее все еще могут принять в магазине. Правда, если на банкноте есть серьезные потертости или на ней довольно большое пятно, то такую банкноту можно обменять только в банке. Срок жизни бумажных денег во многом зависит от их номинала — чем он ниже, тем быстрее ветшает купюра. У сторублевок в среднем недолгий век — полтора-два года, а вот пятитысячная банкнота может ходить в обращении и пять лет.

Ветхие деньги купюры банкноты. Предоставлено Алтайским отделением ЦБ РФ.

Надписи

На деньгах есть посторонние символы, надписи ручкой. По правилам, если на банкноте есть надпись из двух символов и больше или рисунок, оттиск штампа, она признается ветхой и направляется на уничтожение. С такой купюрой вы можете пойти в магазин, и у вас ее примут. Но как только она попадет в банк, ее выведут из обращения и уничтожат.

Ветхие деньги купюры банкноты. Предоставлено Алтайским отделением ЦБ РФ.

Проколы и углы

Если есть небольшие проколы, «ранения» на купюре, такое повреждение не опасно и даже не всегда заметно. Если не хватает уголка или края, такой купюрой по-прежнему можно расплатиться, поэтому смело идите с ней в магазин. Но если площадь утраченного уголка или края была значительной, то с банкнотой лучше сразу отправиться в банк.

Ветхие деньги купюры банкноты. Предоставлено Алтайским отделением ЦБ РФ.

Рваные, обгоревшие и крашеные

Если нет значительной части купюры, например, деньги серьезно обгорели, попали в кислоту или размокли и потеряли часть фрагментов, то нужно идти в банк. Аккуратно соберите все оставшиеся фрагменты. Подлинные поврежденные купюры, сохранившие необходимую для обмена площадь, обменяют на новые банкноты. Такая проверка может занять существенное время, но обойдется вам совершенно бесплатно. Случай пожара, в котором пострадали деньги, лучше подтвердить соответствующей справкой. Если же от банкноты осталось меньше 55%, то ее уже не обменять.

Ветхие деньги купюры банкноты. Предоставлено Алтайским отделением ЦБ РФ.

Если есть надрывы, то это не проблема. Такую купюру у вас обязаны принять в магазине. Правда, если они достаточно большие, с деньгами лучше отправиться в банк. Если банкнота порвалась на куски, несите ее в банк. Если она полностью порвалась или ее порезали, можно склеить и отнести на обмен. Из кусочков надо собрать не менее 55% от полной площади банкноты, при этом важно, чтобы все фрагменты принадлежали одной купюре.

Ветхие деньги купюры банкноты. Предоставлено Алтайским отделением ЦБ РФ.

Также вы можете собрать банкноту, если у вас есть две поврежденных банкноты одного номинала и они по рисунку складываются в одну банкноту. Главное условие — каждая из частей должна составлять не меньше 50% от полной площади банкноты. Такую купюру вам поменяют в банке. А вот банкноту, которая потеряла лицевую или оборотную сторону, то есть расслоилась, обменять уже не получится.

Ветхие деньги купюры банкноты. Предоставлено Алтайским отделением ЦБ РФ.

Если вы случайно постираете банкноты вместе с вещами, деньги могут окраситься. Окрашенную купюру нужно отнести в банк, где вам ее поменяют на новую.

Ветхие деньги купюры банкноты. Предоставлено Алтайским отделением ЦБ РФ.

Ветхий металл

Металлические монеты служат дольше банкнот и возможных несчастных случаев с ними может произойти меньше. Но если повреждения все-таки есть, необходимо следовать следующим правилам обмена:

Если первоначальная форма не изменилась и на монете только мелкие царапины или потертости, ей можно расплачиваться.

Если монета погнулась, сплющилась, надпилена, на ней есть отверстие, но при этом она сохранила не менее 75% своей массы, то такую монету поменяют в банке.

Если монета оплавилась или поменяла цвет (всему виной температура или агрессивная среда), вы можете поменять ее. Но только в том случае, если удастся установить, что она была выпущена Банком России.

Монету полностью без изображения и часть монеты у вас не примут даже на обмен.