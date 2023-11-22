23 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

Стало известно, повысят ли материнский капитал до миллиона рублей

Недавно инициативная группа депутатов от ЛДПР выступила с предложением повысить маткапитал до 1 млн рублей на второго ребенка.

Материнский капитал.
Материнский капитал.
Из открытых источников.

Однако в кабмине не поддержали эту инициативу, пишет ТАСС. Кстати, по ней предлагалось выплачивать маткапитал на первого ребенка 756,7 тыс. рублей. При этом в инициативе не указали источники финансирования этого предложения в случае утверждения законопроекта властями.

Дело в том ,что механизм индексации размера маткапитала изменен. За 2021-2023 годы его размер был проиндексирован на 21,3%, указывает bfm.ru.

Как будет

Размер материнского (семейного) капитала в 2024 году ориентировочно составит 618 тыс. рублей на первого ребенка и 816,7 тыс. рублей — на второго, третьего ребенка и последующих детей.

Ранее сообщалось, что в России предложили приблизить маткапитал к стоимости квартиры.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин предложил индексировать маткапитал, чтобы он был приближен к стоимости квартиры.

Также он напомнил, что изначально предполагалось, что такая мера поможет людям приобрести жилье. Однако на данный момент цены на квартиры сильно выросли.

Например, в Барнауле однокомнатная квартира обойдется в 3-4 млн рублей. А размер материнского капитала в 2023 году — 587 тыс. рублей на первого ребенка и 775,6 тыс. рублей — на второго.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость