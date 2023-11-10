13 ноября
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Экономика

Стало известно, какие финансовые операции вызывают подозрения у банков и налоговой

Некоторые операции и счета могут оказаться подозрительными для налоговиков, сообщает "Прайм".

Деньги.
Деньги.
altapress.ru

Операции

  • перевод на крупную сумму — около 600 тыс. рублей и выше;
  • крупный перевод на свой собственный счет в другом банке;
  • сделки с недвижимостью, превышающие три млн рублей;
  • возврат со счета мобильного оператора в сумме больше 100 тыс. рублей.

Счета

Подозрительными могут показаться счета:

  • на которых ежедневно совершают более 30 финансовых операций;
  • если движение по счету более 100 тыс. рублей в день или 1 млн рублей в месяц;
  • которые клиент использует только для получения, снятия и перевода денег;
  • на которые перевод пришел от гражданина иностранного государства или со счета в другом государстве.

Ранее три российских банка объявили о заморозке вкладов своих клиентов.

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