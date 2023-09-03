Стали известны города в России, где жилье дорожает быстрее всего

По словам экспертов, наиболее заметно подорожала недвижимость в Челябинске – 1,7%. На втором месте оказался Волгоград с показателем в 1,6%. Также Казань, где стоимость «квадрата» выросла на 1,5%.
В целом в десятку самых «дорожающих» городов вошли Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Пермь, Красноярск и Нижний Новгород. Прирост цен там составил от 0,8% до 1,4%.
По прогнозам, в ближайшее время рост продолжится, после чего цены зафиксируются на новом уровне.
Ранее цены в Алтайском крае пошли вразнос.