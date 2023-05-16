Спрос на карты «Мир» в банке «Открытие» вырос в два раза

За первые четыре месяца 2023 года банк «Открытие» удвоил эмиссию карт на базе национальной платежной системы. В результате доля в эмиссии карт «Мир» выросла с 42% до 87%, доля активных карт в общем карточном портфеле банка увеличилась в полтора раза.
Транзакционная активность владельцев карт «Мир» за январь-апрель 2023 года к аналогичному сроку прошлого года выросла в 2,6 раза. Раннее в банке «Открытие» прогнозировали, что к концу года, более 60% платежей будет проходить по картам отечественной платежной системы.
Повышенный спрос на карты «Мир» обусловлен как объективными экономическими факторами, так и развивающимся функционалом и программой лояльности российской платежной системы. Мы ожидаем, что уже к середине года доля карт «Мир» в нашем портфеле превысит 55%, — отметил заместитель лидера трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие» Алексей Перов.