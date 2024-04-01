1 апреля
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Экономика

Специалисты назвали средний доход для покупки новостройки в ипотеку

Чтобы купить двухкомнатную квартиру в ипотеку по госпрограмме, нужно зарабатывать от 68 до 88 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости.

Кредит. Ипотека. Покупка дома.
Кредит. Ипотека. Покупка дома.
CC0

Отмечается, что в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре невозможно купить двушку из-за нового кредитного лимита — 6 млн рублей. При этом первоначальный взнос по льготной ипотеке превышает 30%.

Эксперт подчеркнул, что людям в данных городах нужно зарабатывать не менее 88 тыс. рублей, так как ежемесячный платеж равен 44 тыс. рублей.

Можно сделать вывод, что по стране льготная ипотечная программа под 8% малодоступна для населения.

Ранее altapress.ru рассказывал, по каким условиям банки выдают базовую ипотеку жителям Алтая, и может ли она стать еще недоступнее.

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