1 августа
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Экономика

Совет Федерации одобрил закон о налоге на сверхприбыль

Совфед одобрил закон, который устанавливает 10-процентный налог на сверхприбыль крупных компаний, сообщает ТАСС.

Налоги. Деньги. Прибыль.
Налоги. Деньги. Прибыль.
unsplash.com

Закон вступит с 1 января 2024 года. Законопроект устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 годы превысила один млрд рублей. Налоговую ставку установят в размере 10%.

Крупные компании обяжут оплатить разовый налог не позднее 28 января. Прогнозируются поступления от налога в объеме 300 млрд рублей.

В результате от выплат освободят малый и средний бизнес. Также предприятия, которые платят единый сельхозналог и фирмы, созданные 1 января 2021 года.

Еще в перечень исключений включили компании нефтегазового сектора и добычи угля.

Ранее мы сообщали, как вернуть излишне уплаченный налог в новых условиях.

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