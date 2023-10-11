11 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

Соль земли: стартует первый в России рейтинг лучших менеджеров в АПК

10 октября 2023 года начат прием заявок на рейтинг «Соль земли», в ходе которого будет сформирован список лучших руководителей агропромышленного комплекса России. Первый специализированный отраслевой рейтинг организован Россельхозбанком и Ассоциацией менеджеров.

Стартует первый в России рейтинг лучших менеджеров в АПК.
Стартует первый в России рейтинг лучших менеджеров в АПК.
Фото предоставлено Россельхозбанком.

Основной принцип формирования рейтинга, как и в «Топ-1000 российских менеджеров», — «лучшие выбирают лучших», то есть в ходе голосования топ-менеджеры — участники рейтинга — оценивают успехи коллег в своих функциональных направлениях.

Выбор лауреатов рейтинга проходит в несколько этапов — подача заявок, онлайн-голосование, расчет интегральной оценки, публикация результатов. По итогам проекта в декабре 2023 года будут определены наиболее профессиональные управленцы России, лидеры отрасли по восьми функциональным направлениям.

Появление отдельного рейтинга руководителей АПК говорит о том, насколько сильно разогналась отрасль. Здесь свои правила игры, свои традиции и инновации, свои управленцы. Исторически так сложилось, что для России агросектор, пожалуй, самая важная отрасль экономики. Конечно, у этой сферы должен быть собственный рейтинг, который позволит определить наиболее профессиональных управленцев, — говорит Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Заявки на участие смогут подать управленцы в сфере высшего менеджмента и руководители следующих направлений: коммерции и финансов, управления персоналом, маркетинга и коммуникаций, логистики, директора по информационным технологиям, а также те, кто отвечает за производство сельхозпродукции — главные агрономы предприятий.

Специальные номинации призваны оценить вклад в развитие науки и образования, агротехнологий и фермерского дела. Для участия кандидат должен обладать достижениями, подтвержденными в СМИ, победами в профессиональных конкурсах, признанием отраслевого сообщества.

Прием заявок на участие в рейтинге пройдет с 10 октября по 10 ноября. Этап голосования — с 15 по 22 ноября.

АО «Россельхозбанк»

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость