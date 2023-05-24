Скорая юридическая помощь. Как найти грамотных юристов для сопровождения бизнеса на аутсорсе

Успешное функционирование организации без грамотного юридического сопровождения в современных условиях представить практически невозможно. При этом одним из самых востребованных направлений стала работа в сфере корпоративного права. О том, в чем его особенности и насколько актуальны специалисты на алтайском рынке труда, мы поговорили с директором компании «1+1» Ольгой Сорокиной .

— Для чего нужны юристы в сфере корпоративного права?

— В работе компании нередко возникают специфические узкоспециализированные вопросы, такие как регистрация/ликвидация компаний, изменение, подтверждение адреса юридического лица, проведение общих собраний ООО, изменение сведений о директоре компании, вход/выход участника ООО и т. д. Решением подобных задач и занимается специалист по корпоративному праву.

— Почему бизнесу важно обращаться к такому специалисту? И почему именно к вам?

— Законодательство, регулирующее деятельность юридических лиц, нестабильно. Кроме того, многие процедурные вопросы совсем не определены законом. Они решаются или опытным путем, или в процессе переговоров с инспекторами единых регистрационных центров. В такой обстановке предпринимателям гораздо проще довериться специалистам, которые ежедневно практикуются в данной сфере, чем самостоятельно разбираться в нечетких процедурах государственной регистрации.

Наша компания еще 12 лет назад не только стала оказывать бухгалтерские услуги, но и начала работать в области корпоративного права, когда на рынке было немного специалистов в этой сфере. За это время мы стали одним из лидеров на рынке.

Также мы предоставляем услуги аутсорсинга. Предпринимателям выгоднее сотрудничать с нами, чем иметь юриста в штате. Так, месячное обслуживание «1+1» зачастую стоит дешевле МРОТ по региону, и при этом не нужно платить зарплатные налоги и содержать рабочее место специалиста.

Наша компания обслуживает более 300 компаний и ИП из разных городов. Разнообразие поставленных задач позволило нам накопить большой опыт их решения. Помимо прочего, мы учимся на ошибках других компаний. Кроме того, в отличие от юристов в штате, которые ограничены опытом только своей компании и предыдущих мест работы, наши специалисты имеют широкий опыт в различных сферах.

— Почему услуги корпоративного юриста стали приоритетным направлением юридического департамента?

— Это связано с тем, что компания с самого начала специализировалась на комплексном сопровождении малого бизнеса. Постепенно мы стали оказывать не только бухгалтерские услуги — возникла необходимость в специалистах, которые помогут клиентам не только создать бизнес, но и грамотно им управлять и в какой-то момент — ликвидировать. Так и образовался департамент юристов, специализирующихся именно на проведении регистрационных действий. За несколько лет своего существования департамент расширил спектр оказываемых услуг: сейчас юристы компании занимаются не только регистрационными действиями, но и другими задачами, связанными с корпоративным правом. В настоящее время их клиент — это предприниматель с запросом либо на комплексное абонентское обслуживание (юрист на аутсорсе), либо на передачу части юридической функции на специалистов «1+1» (когда у клиента есть юридический отдел, но корпоративный блок работы передается юристам компании).

— Насколько востребованы юристы корпоративного блока на рынке?

Такие специалисты, конечно, очень важны и востребованы. Однако стоит отметить, что это очень узкая специализация. Мы с самого открытия юридического департамента специализировались именно на отрасли корпоративного права. Около 40% компаний, находящихся на юридическом обслуживании в «1+1», имеют в своем штате юристов, но, как показывает практика, работа с корпоративным блоком по определенным причинам в сферу их компетенции не входит. Именно здесь наш юридический департамент и приходит на помощь бизнесу.

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