28 ноября
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Экономика

Сибиряки вложили в памятные монеты 132 млн рублей с начала 2023 года

За год в Сибири сумма инвествложений в монеты из драгоценных металлов выросла на 9 млн рублей.

Жители регионов Сибири за истекший период 2023 года приобрели больше 12 тысяч монет из драгоценных металлов общей стоимостью свыше 132 млн рублей. Сумма вложений в инвестиционные и памятные монеты за год выросла на 9 млн рублей, подсчитали аналитики Сбера.

Самый высокий спрос на монеты из драгоценных металлов в Сибири зафиксирован в Новосибирской области, за которой следует Алтайский край (здесь уровень расходов на памятные монеты за год вырос вдвое) и Кузбасс. На долю трех этих регионов приходится две трети от общей суммы, которую сибиряки вложили в монеты. Замыкают первую пятерку Омская область и Красноярский край — на их долю приходится четвертая часть от общего спроса на монеты в Сибири.

Самыми популярными у сибиряков монетами в последние годы были инвестиционные монеты из золота и серебра, памятные монеты из серебра, посвященные республике Тыва и к 100-летию Чуйского тракта, а также золотые памятные монеты с изображением святых и посвященные олимпиаде в Сочи.

В числе последних, монеты «Флора» и «Фауна», посвященные олимпиаде в Сочи, — самые дорогие, из тех, что были куплены в Сибири за последние четыре года. Три монеты по 1,250 млн рублей каждая еще в 2019 году приобрели в Томске, одна такая монета нашла своего обладателя в Новосибирске — в 2021-м. Еще восемь монет дороже 300 тысяч рублей купили в 2022 году жители Кузбасса.

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка Сбербанка:

Инвестиционные монеты — проверенный временем финансовый актив для долгосрочных накоплений. Операции с инвестиционными монетами не облагаются НДС, что делает возможным их обращение по цене, приближенной к стоимости содержащегося в них драгоценного металла. Кроме того, памятная монета — это отличный подарок к любому празднику.

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