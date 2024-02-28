Сибиряки увеличили суммы вкладов

Главный лидер в этой категории — вклад «Сезонный Сохраняй+», созданный для владельцев пакета услуг «Для родителей» — сумма среднего чека по данной программе выросла на 77%.
Кроме того, аналитики банка отмечают рост среднего чека в линейке вкладов «Лучший процент» — всего сумма выросла в среднем на 17%, а в некоторых продуктах линейки и до полутора раз. По условиям вклада клиенты могут сохранить со ставкой до 16% сумму свыше ста тысяч рублей на срок от месяца.
Всего же средний чек по срочным и промо-вкладам вырос больше, чем на 20%.
Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:
На сегодняшний день в Сбере представлено более шестидесяти программ вкладов, позволяющих нашим клиентам заботиться о своем будущем. Выгодные условия по капитализации позволяют не только сохранить свои средства, но и преумножить их.
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