Сибиряки положили на счета для детей больше 1,3 миллиарда рублей за год

Свыше 148 тысяч новых лицевых счетов на имя своих детей открыли жители регионов Сибири в 2023 году. На эти счета взрослые сибиряки положили более 1,334 млрд рублей, подсчитали аналитики Сбера.

Максимальную в Сибири сумму для детей сберегли жители Красноярского края (343 млн рублей) и Кемеровской области (337 млн рублей). Омичи положили на «детские» счета 210 млн рублей, новосибирцы — 171 млн рублей, а жители Алтайского края — 150 миллионов. 54 млн рублей разместили томичи.

Жители Новосибирской области при этом сберегают для детей на обезличенных металлических счетах наибольшие суммы в Сибири. А самое большое количество счетов в целом открыли жители Кемеровской области.

Оформить сбережения на детей могут как взрослые, так и сам ребенок, самостоятельно открыв счёт или вклад в банке с 14 лет при наличии паспорта РФ. Также детям от 6 до 13 лет включительно доступно открытие счёта «Детская копилка» в приложении СберKids при наличии у него детской СберКарты.

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка Сбербанка:

Формирование финансового резерва с детских лет позволяет заблаговременно делать накопления, создавать подушку безопасности, которые к моменту перехода человека во взрослую жизнь будут служить ему опорой и стартовыми позициями для формирования уже собственного благополучия. Кроме того, вклады на детей и «детская копилка» — часть обучения финансовой грамотности взрослым своего ребенка.

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