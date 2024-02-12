«Серый» не в моде. Зачем теневые бизнесмены выходят в свет и платят налоги - самозанятость в Алтайском крае

«Из тени успешный бизнес не построить», - уверена Ирина Черепанова, руководитель центра поддержки предпринимательства регионального центра «Мой бизнес». И кажется, этого мнения придерживаются все больше начинающих алтайских предпринимателей – за год их число выросло в полтора раза. Почему торговать «в серой зоне» больше не выгодно и какие у этого плюсы и минусы, выяснил altapress.ru.

Занятость самозанятых

Начнем с цифр. На начало 2024 года в Алтайском крае зарегистрировано 104,7 тыс. самозанятых. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году – тогда легальных бизнесменов было 68,6 тыс.

Ирина Черепанова отмечает, что в новом году ряды самозанятых пополнили различные ремесленники, которые продают товары ручной работы:

«Если раньше мастера предпочитали продавать товары скрытно, через соцсети и знакомых, то сегодня они все охотнее регистрируют свой бизнес».

На сегодняшний день каждый четвертый из числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства платит налог.

Поступления за 2023 год оценивается на уровне 271,4 млн. рублей, что выше сопоставимого значения за 2022 год более чем на 70% (157 млн. рублей). Такие цифры приводят в центре поддержки предпринимательства.

Налоги. Деньги. Прибыль. unsplash.com

Ремонт, авто и швейное дело

Самые популярные области, в которых трудятся самозанятые, это ремонт - 15,9 % (ремонт квартир, бытовой техники, сантехнический и проч.), косметические и парикмахерские услуги – 11,7 % (парикмахер, косметолог, стилист и др.) и авто – 11,4 % (перевозка грузов и пассажиров, автосервис, мойка и проч.).

Также в последнее время стал популярен хендмейд-бизнес – продажа изделий ручной работы. Долгое время это была та сфера, где больше всего человек работали «в серой зоне» - без регистрации своей деятельности. По словам Ирины Черепановой, ситуация начала исправляться.

«Раньше не все предприниматели считали нужным регистрировать бизнес. Одни считали, что это не принесет им прибыли, другие не хотели разбираться с документами, третьим было жалко платить налог, - рассказывает руководитель центра. – Однако работа «из тени» не облегчает труд мастерам, а наоборот, только вредит его развитию. Они не могут открыто рекламировать свои услуги, заключать договоры с официальными партнерами, и кроме того подвергаются проверкам налоговой».

Налоги. Налоговая служба. Фото предоставлено ФНС России.

Таких проблем решили избежать супруги Капустины. У них семейная мастерская по пошиву аксессуаров из натуральной кожи. Артем – ремесленник и вручную изготавливает кожаные сумки, рюкзаки, кошельки, ремни и обложки для ежедневников. Его жена Диана – менеджер, ведет социальные сети, принимает заказы и занимается продвижением.

Капустины рассказывают, что когда их дело стало наращивать обороты, работать без регистрации бизнеса было уже невозможно. Потребовалось отдельное помещение и новое оборудование, также планировалось сотрудничество с другими предприятиями.

Сейчас Капустины работают в своей мастерской и в будущем планируют расширяться. Диана рассказала, что они собираются купить еще одно помещение и нанять новых сотрудников – одного мастера уже физически не хватает, признается она.

«Такие предприниматели могут вести открытую деятельность, рекламировать себя, сотрудничать с крупными организациями, в том числе работать на площадках маркетплейсов», - рассказывают в центре.

Мастерская семьи Капустиных "MYDIART" Юлия Дильман

Самый маленький налог

Конечно, такому росту числа самозанятых поспособствовал не только страх налоговой проверки. Во многом на это повлиял новый налоговый режим, введенный в 2019 году. Это упрощенная система налогообложения, которую в народе прозвали «налогом на самозанятость».

Раньше, если человек хотел открыть свой бизнес, ему приходилось пройти через все муки бюрократического ада, чтобы оформить. К тому же предпринимателю нужно было морально подготовиться отдавать 13% своего дохода – на уплату налога. Это было неудобно большинству начинающих бизнесменов, поэтому они предпочитали работать «из-под полы».

Новая же система налогообложения для самозанятых существенно упростила этот процесс. Теперь бизнесмены, работающие только на себя, могли платить самую маленькую ставку: 4% на доход от физлиц и 6% - от юрлиц.

Кроме того у самозанятых нет обязательных отчетов в госорганы, касс и страховых взносов. При этом часть их налогов все равно перечисляется на обязательное медицинское страхование.

Бизнес. Налоги. ФНС.

Второе преимущество, которое отмечает Ирина Черепанова – это упрощенная система регистрации бизнеса. Сегодня предпринимателям достаточно пройти регистрацию в Госуслугах или в мобильном приложении «Мой налог».

«Также мы поддерживаем начинающих предпринимателей на протяжении всего их пути: от регистрации бизнеса до его продвижения. Мы учим их, как рассчитать свои финансы, как построить маркетинговую стратегию и затем продвигать свое дело в социальных сетях», - рассказывают в центре.

Дополнительно проводятся выставки – межрегиональные и федеральные – где начинающие предприниматели могут делиться опытом и продвигать свою продукцию.

Подарки ручной работы. vk.com.

Но есть нюанс

При этом самозанятые отмечают и несколько минусов, которые приобретают вместе со статусом. Так самозанятые не могут получать больше 2,4 млн в год и не могут нанимать новых работников. В случае супругов Капустиных, им в будущем придется оформлять ИП и, соответственно, менять налоговый режим.

Также в числе неудобств самозанятые называют отсутствие социальных гарантий и фиксированной заработной платы.

Как следствие, банки к самозанятым относятся настороженно. Хоть бизнесмены работают легально, но их доход считается нестабильным. Из-за этого некоторые банки отказывают им в кредите и ипотеке или предлагают менее выгодные условия, чем работающим по трудовому договору.

Частично эту проблему решили в фонде финансирования предпринимательства. На сегодняшний день в Алтайском крае самозанятым предоставляют микрозайм в размере 500 тыс. рублей на развитие бизнеса, рассказывает директор фонда Татьяна Фельде. Займ целевой – самозанятому дают 90 дней, чтобы использовать полученные средства. А по истечению срока он должен предоставить отчет.

Стоит сказать и том, что этот налоговый режим – не вечный. Его ввели в качестве эксперимента на 10 лет, и уже меньше, чем через пять лет, этот режим может перестать существовать. Но есть вероятность, что этого не произойдет – остается только ждать.

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