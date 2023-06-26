В Барнауле прошла научно-практическая конференция для работников АПК «Алтай Агро», собравшая в одном месте представителей бизнеса, науки и контролирующих органов. В этом году были две основные темы обсуждения — перспективы сельхозмашиностроения, уверенно двигающегося по рельсам импортозамещения, и семеноводство, переживающее в России новый виток развития. .Altapress.ru собрал самые яркие и интересные выступления с этого насыщенного событиями мероприятия.

Факт ИД «Алтапресс» проводит научно-практическую конференцию «Алтай Агро» уже четыре года. Первый раз она прошла в разгар пандемии в онлайн-формате в связи с тем, что очные мероприятия были отменены. В 2023 году «Алтай Агро» собрал на одной площадке более 60 участников и спикеров. Также были презентации экспертов из Краснодарского края и Республики Беларусь. Записи выступлений доступны на канале altapress.ru в YouTube и на сайте. 28 июня выходит спецвыпуск "Свободного курса", посвященный развитию агропромышленного комплекса Алтайского края.

«Перейдем от показа техники к презентации технологии»

Дмитрий Беляев,

генеральный директор ТД «Комплекс-Агро»

Участники конференции "Алтай Агро - 2023". Анна Зайкова

Компания «Комплекс Агро» на «Дне сибирского поля» презентует собственный посевной комплекс дискового типа. Агрегат ориентирован на сегмент таких премиальных машин как John Deere и Bourgault. В чем его принципиальные особенности, посетители агрофорума смогут увидеть воочию. О том, что еще нового представит компания, ее директор рассказал участникам «Алтай Агро»:

— В 2023 году на «Дне сибирского поля» мы, наконец, перейдем от простого показа техники к презентации технологии. Вопрос строительства элеватора — это не только поставка самого оборудования. Важная часть — проектирование, непосредственное строительство и монтаж. Несколько специалистов данных направлений мы тоже пригласили. Следующий момент — газификация зерносушилок. На «Дне сибирского поля» будет наша компания «Газснаб», которая специализируется в том числе на транспортировке сжиженного газа силами собственных газовозов. Таким образом, мы комплексно покажем культуру воплощения элеваторных проектов. Будут и типовые решения по мехтокам. Практика показывает, что есть разные мнения, каким должен быть подобный объект. Мы попытались эти мнения систематизировать и представить оптимальные варианты мехтоков для приготовления товарного зерна различных мощностей — на 30, 40, 80 и 110 тонн в час. Завод "ТД Комплекс Агро". Анна Зайкова. Важный момент — благодаря стандартизации всех изделий их можно приобретать не только за собственный счет, но и за кредитные средства. Представим современную установку водоподготовки. Подготовка воды необходима, во-первых, при работе с гербицидами, во-вторых, для нормального функционирования животноводческих комплексов. Когда предприятия покупают дорогостоящее оборудование, а вода оказывается неподготовленной, начинаются проблемы с загниванием и различными отложениями.

«Импорт не сокращается, конкуренция остается высокой»

Александр Костин,

председатель совета директоров компании «АгроЦентр»

Участники конференции "Алтай Агро - 2023". Анна Зайкова

На рынке сельхозтехники в 2022 году складывалась парадоксальная ситуация. С одной стороны, продажи техники росли и в итоге достигли рекордного уровня. С другой — износ имеющейся техники все равно оставался высоким. Об этом, со ссылкой на объединение «Росспецмаш», рассказал руководитель компании «АгроЦентр» Александр Костин:

— В 2022 году Алтайский край закупил сельхозтехники на 22 млрд рублей — внушительная сумма. Но стоит посмотреть на ситуацию с другой стороны. Аналитики говорят о том, что срок службы половины работающей в России техники превышен на 10 лет. По данным Росспецмаша, за четыре месяца 2023 года отечественное производство плугов уменьшилось на 17,8%, борон — на 9,5%, культиваторов — на 14%, комбайнов — на 18%. Отгрузка на внутренний рынок тоже существенно сократилась. В то же время мы видим, что импорт не сокращается, конкуренция остается высокой. За четыре месяца продажи иностранной техники составили 46 млрд рублей. На первом месте по поставкам находится Германия, на втором — Китай. По показателям энергообеспеченности на гектар Россия отстает не только от Европы и США, но и от Казахстана с Белоруссией. Поэтому не перестаю говорить о том, что техническое перевооружение отрасли должно продолжаться и расти минимум на 20% в год. Иначе высокого технологического уровня в АПК нам не достичь.

Цифра Алтайские предприятия сельхозмашиностроения выпускают 43% от общего количества всех плугов в России, 52% всех борон, 87% глубокорыхлителей, 57% комбинированных почвообрабатывающих агрегатов, 17% запасных частей к сельскохозяйственной технике.

«В советское время, вспомните, какая была “химия”»

Николай Коробейников,

руководитель Алтайского селекционного центра ФАНЦА

Участники конференции "Алтай Агро - 2023". Анна Зайкова

С 2010 года Алтайский селекционный центр начал активно заниматься короткостебельными сортами пшеницы, опробовав сначала немецкие варианты, а затем приступив к разработке своих. Руководитель центра рассказал, почему в регионе так популярны семена из Европы и США, даже несмотря на санкции:

— В 2022 году площади пшеницы иностранных сортов превысили 10%. Это только с учтенными семенами, но есть еще и другие. По ячменю ситуация еще более сложная — десятки иностранных сортов. Нас это беспокоит. Здесь необходимо сказать доброе слово нашим агротехнологам и производственникам, которые отзывчивы на новые достижения в области технологий растениеводства. На первое место у них выходят эффективные средства химической защиты растений. Низкорослые сорта, которые завозятся из Западной Европы, не конкурентны сорнякам, это всем известно. Мы же десятки лет, начиная с 50-х годов прошлого века, работали над созданием сортов высокорослых. Поле. Пшеница. Фото Ольги Аникеевой Это было понятно — они более засухоустойчивые, и конкурентноспособны сорнякам. В советское время, вспомните, какая была «химия» — два-три вида средств, не больше. Только появилась в Алтайском крае хорошая защита — появились возможности внедрения короткостебельных сортов. Что касается удобрений, не слукавлю, если скажу, что еще недавно Алтайский край вносил на гектар порядка трех килограммов минеральных удобрений в действующем веществе, сейчас — уже 18 кг. Прогресс очевиден. На этой конференции уже обсуждалось развитие технических возможностей в сельском хозяйстве. Большинство хозяйств существенно перевооружились и продолжают осваивать новые технологии, порой совершенно для нас непривычные. В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин Эти моменты и создали ситуацию, когда высокорослые сорта пшеницы даже эффективного типа, на которые ориентировалась алтайская наука, перестали быть интересными.

«Вы немного запустили эту работу с семенами»

Александр Кутилин,

руководитель сельхозпредприятия «Гея» (Целинный район)

Участники конференции "Алтай Агро - 2023". Анна Зайкова

Свою позицию относительно засилья иностранных семян в Алтайском крае высказал директор сельхозпредприятия «Гея». В прошлом году хозяйство запустило мощный семенной завод, который стал логическим продолжением большой работы в предыдущие годы:

— Хотелось бы вернуться к разговору об иностранных семенах. Николай Иванович (Коробейников — Прим. ред.) все четко рассказал. Я могу сказать, что иностранные сорта реально затягивают. Они дают технологию и технику, соответственно, у нас появляется определенная зависимость. При этом, благодаря иностранным семенам, мы многому научились, можно сказать поднялись. Материально улучшили свое положение. Николай Иванович, я честно скажу: вы немного запустили эту работу с семенами, в результате возникла пустота. После чего пошел вал семян — импортных и отечественных в европейской части страны. А у крестьян какой выбор? Они покупали все, что могли. В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин В 2014 году мы поняли, что так больше продолжаться не может, собрали по горсточке разных семян, и посеяли первые демонстрационные поля. Стали изучать. Сортов становилось все больше, появились институты, готовые к сотрудничеству. На сегодняшний день у нас есть маленький комбайн для уборки и полностью вся техника для самостоятельной селекции. Когда пришли новые технологии, появилась востребованность к более качественным семенам. Тогда же встал вопрос о строительстве современного семенного завода. Он состоит из двух частей. Первая — приемка с полей. Основные машины здесь импортные. Вторая часть — непосредственно семенная линия. Подготовка к посевной. akzs.ru Запустились мы в августе 2022 года и остановили работу буквально 20 дней назад. Результаты оказались хорошими — переработали большое количество материала. Оказалось, что объект может сам себя отапливать, я даже удивился. Такой вот бонус.

«Доля некондиционных семян — всего лишь 1,5%»

Светлана Новикова,

начальник отдела семеноводства Россельхозцентра

Участники конференции "Алтай Агро - 2023". Анна Зайкова

В Алтайском крае с каждым годом улучшается качество подготовки семенного материала. Об этом свидетельствуют данные Россельхозцентра. Начальник отдела семеноводства рассказала, как обстоят дела на сегодняшний день:

— Перед нашим филиалом стоят задачи по оценке посевного материала зерновых, технических, кормовых и овощных культур. Одно из направлений — определение сортовой чистоты и посевных качеств семян. По оперативным данным на 13 июня, специалисты проверили 590 тыс. тонн семян, что составляет более 100% от необходимой потребности региона. Признаны соответствующими стандарту 579 тыс. тонн семян или 98% от заявленного объема. Могу сказать о высоком качестве подготовки семян в Алтайском крае. Доля некондиционных семян — всего лишь 1,5%. Село. Техника. Дмитрий Лямзин На сегодняшний день в регионе зарегистрированы 33 семеноводческих хозяйства. Общая площадь высеваевых сортов и гибридов составила 35 тыс. га, из них: зерновые — 17 тыс. га, крупяные — 5,3 тыс. га, зернофуражные — 3,5 тыс. га. На полях семеноводческих хозяйств большую долю занимают сорта отечественной селекции, иностранной — всего 5%. На долю белорусских сортов приходится 1%.

Факт С 1 сентября 2023 года в России заработает новая государственная система — ФГИС «Семено­водство». С февраля площадку уже запустили в тестовом режиме. В ней будут отчитываться производители семян сельскохозяйственных растений — предоставлять сведения о месте производства, информацию по текущим и предыдущим поколениям воспроизводства семян.

О чем еще говорили эксперты

«Поиск ключевого сотрудника может занимать до года»

Участники конференции "Алтай Агро - 2023". Анна Зайкова

— Согласно исследованию Hays, в 2022 году на нехватку сотрудников жаловались 94% игроков агропромышленных комплекса.

В 65% случаев компаниям было сложно найти именно технических специалистов. Обычно поиск не ограничивается своим регионом — он идет по всей стране. Агрономы и ветеринары в еще большем дефиците — каждое сельхозпредприятие одновременно ищет по три-пять специалистов.

Поиск и подбор ключевого сотрудника (руководителя подразделения или того же агронома) может занимать до года. Специалисты среднего звена находятся в среднем за три месяца, рабочие — за две-четыре недели.

Участники конференции "Алтай Агро - 2023". Анна Зайкова

При этом полная адаптация руководителя среднего звена занимает не менее одного года, а для некоторых должностей — до трех лет.

Еще одна проблема дефицита в том, что технологии в отрасли внедряются и развиваются намного быстрее, чем обновляются образовательные программы аграрных вузов и техникумов.

Поэтому выпускники таких вузов, как правило, не обладают актуальными знаниями и навыками для работы и фактически их нужно обучать заново. Соответственно предприятия не готовы брать выпускников без опыта работы.

«Силосы от KOBLiK GROUP — это надежность и безопасность»

Сергей Андрусенко,

директор компании «Алтайский мукомол»:

— «Алтайский мукомол» является официальным дилером KOBLiK GROUP в Алтайском крае. Силосы от KOBLiK GROUP — это надежность и безопасность, которые обеспечиваются прочной конструкцией и послойным контролем температуры хранящегося продукта.

Это дает возможность использовать оборудование в любых агроклиматических зонах и районах с поддержанием требуемых условий, независимо от внешней среды.

При подготовке каждого проекта учитываются конкретные условия предстоящей эксплуатации. Все необходимые для эффективного хранения системы входят в состав базовой комплектации. KOBLiK GROUP — техника эффективного агробизнеса.

Участники конференции "Алтай Агро - 2023". Анна Зайкова

«В помощь идет наш кредитный продукт»

Николай Бойко,

директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка:

— 13 июня Россельхозбанку исполнилось 23 года. За это время мы стали по-настоящему опорным банком агропромышленного комплекса. Около 150 млрд рублей мы вложили в развитие экономики Алтайского края. И на сегодняшний день каждый второй кредитный рубль, направляемый на финансирование АПК региона, предоставляется Россельхозбанком.

Участники конференции "Алтай Агро - 2023". Анна Зайкова

В части инвестиций в помощь идет наш кредитный продукт, ориентированный на приобретение сельскохозяйственной техники. Если посмотреть статистику, за последние два года более 7 млрд рублей мы предоставили аграриям в рамках данного направления.

Главные преимущества — срок кредитования составляет до 15 лет, залогом выступает приобретаемая техника или оборудование, возможно составление индивидуального графика погашения в течение всего срока. Также возможна отсрочка погашения до одного года.

В рамках кредитного рейтинга есть варианты предоставления займа без первоначального взноса. Кредит предоставляется по льготной ставке до 5% годовых.

«Помочь в условиях изменения климата и дефицита кадров»

Александр Ваганов,

директор компании Nitrogen:

— В современном мире невозможно преуспевать без применения современных технологий. Цель нашей компании — помочь сельхозпроизводителю в условиях изменения климата и дефицита кадров быть эффективным, совершенствуя свои подходы в технологиях растениеводства.

Участники конференции "Алтай Агро - 2023". Анна Зайкова

Узел автоматической дозации средств защиты растений Raptor Dispenser компании Nitrogen предназначен для точной дозации и приготовления рабочих растворов в соответствии с заданной рецептурой.

Узел оснащен весовой платформой для каждого препарата, что позволяет контролировать расход препаратов и исключить зависимость от человеческого фактора.

«Мы строим пятый маслозавод»

Олег Борисов,

руководитель отдела закупа сельхозпродукции экспортного союза SEUS:

— На сегодняшний день агрохолдинг SEUS — это динамично развивающийся компания, в состав которой входит девять элеваторов, четыре маслозавода, а также 85 тыс. га посевных площадей. За сезон 2022-2023 SEUS принял на свои базисы 670 тыс. тонн сырья.

Участники конференции "Алтай Агро - 2023". Анна Зайкова

В ноябре 2022 года мы запустили маслозавод в Заринске, за короткий промежуток времени получилось выйти на проектную мощность переработки сырья — 4,5 тыс. тонн в месяц. Открою секрет: мы строим пятый по счету маслозавод на станции Ребриха, ориентировочный план ввода его в эксплуатацию — декабрь 2023 года.

После его ввода мы должны выйти на показатель переработки более 150 тыс. тонн сырья в год.

Развитие переработки открывает нам новые горизонты и дает возможность экспортировать масла и жмыхи в КНР и другие страны. У нас появляются рычаги воздействия на сырьевой рынок с точки зрения его ценобразования, что благоприятно сказывается на цене сырья у сельхозпроизводителя.