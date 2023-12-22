Селекционеры создали идеальный сорт пшеницы для алтайской пасты и не только

В 2023 году сразу два новых сорта пшеницы федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий (ФАНЦА) вошли в госреестр селекционных достижений. Расскажем, в чем их эффективность и почему ученые нуждаются в поддержке правительства региона.

Одно из ключевых направлений ФАНЦА — создание новых сортов и гибридов растений с улучшенными признаками для выращивания в Сибири. Научный центр серьезно наладил работу по селекции пшеницы. Принципиально новый твердый сорт назвали «Спикером».

Это первый сорт в Сибири с выполненной соломиной, за счет чего он устойчив к хлебному пилильщику, — рассказал на научной конференции «Алтай-Агро» руководитель Алтайского селекционного центра Николай Коробейников. — Крупнозерный, с активным кустением, с хорошо развитой вторичной корневой системой. Неплохо подходит и для «нулевых» технологий, и для минимальной обработки.

Как добавил Коробейников, разработка не была бы возможна участия Министерства сельского хозяйства Алтайского края. Помощь он назвал очевидной и ощутимой.

Упруг и неуязвим

«Спикер» хорошо подходит для выпечки хлеба. А вот другой принципиально новый сорт твердой пшеницы «АТП Прима» идеален для создания макаронных изделий, в частности пасты, отметили в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края.

Все благодаря высокому содержанию клейковины, которое предает хорошие упруго-эластичные свойства. Кроме того, сорт занимает одну из ведущих позиций по индексу глютена среди других образцов.

Но это не единственное достоинство «АТП Прима». Известно, что урожайность этого сорта на 10% выше, чем у предыдущего поколения зерновой культуры. При среднем показателе 31,5 центнера с гектара новинка дает 49,7 центнера.

Также сорт обладает высокой устойчивостью к полеганию: это снизит потери от болезней и во время уборочной кампании.

На испытаниях неплохо показал себя и новый сорт ярового овса «Джигит».

Совершенствование и продвижение

Новые высокоурожайные сорта твердой пшеницы, дающие стабильно качественное зерно, позволят обеспечить сырьем перерабатывающую промышленность края и предприятия за его пределами.

В последнее время ученые сконцентрировали внимание на создании короткостебельных сортов, которые могли бы вытеснить продукты иностранной селекции с российского рынка.

А министерство сельского хозяйства Алтайского края им в этом помогают. Например, организует агрономические совещания, где селекционеры могут продвигать свои новые сорта и рассказывать об их возможностях в любой климатической зоне.

Кроме того, ведомство оказывает существенную материальную поддержку. ФАНЦА получил грант министерства в размере 3,5 млн рублей, благодаря которому появился новый сорт сои «Альфа». Также за счет этого финансирования научный центр смог приобрести необходимую для работы сеялку иностранного производства.

После того как губернатор Виктор Томенко в 2023 году посетил опытные поля ФАНЦА, запустился новый грант с объемом финансирования порядка 20 млн рублей. За счет него селекционный центр сможет приобрести зерноуборочный комбайн для уборки опытных посевов и разработать новый алтайский сорт гречихи.

Мы понимаем всю важность этой работы, она в основе. Мы сегодня большую поддержку предоставляем отрасли сельского хозяйства. Мне кажется, если здесь будет достаточно усилий и финансирования приложено, то и дальше по всей цепочке будут успехи, — сказал губернатор.

Напомним, что ученые ФАНЦА создали более 140 сортов и гибридов полевых культур.