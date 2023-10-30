СберСтрахование с начала года выплатила жителям Алтайского края более 27 млн рублей из-за стихийных бедствий

За 9 месяцев 2023 года СберСтрахование выплатила больше 27 млн рублей владельцам жилья, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в Алтайском крае.

Пик обращений пришёлся на весну, в основном они были связаны с подтоплениями и паводками в регионе. Преимущественно от стихии пострадали конструктивные элементы, инженерное оборудование, внутренняя и внешняя отделка зданий.

Самая большая выплата составила 438 тыс. рублей. Инцидент произошел в селе Красногорское, где из-за промерзания грунтовых и талых вод лопнул фундамент частного дома.

Всего в 2023 году СберСтрахование выплатила почти 200 млн рублей компенсаций за пострадавшее от стихии жильё. Чаще всего с заявлениями в страховую компанию обращались жители Алтайского (18%), Приморского (12%) и Краснодарского (9%) краёв.

Алла Косоухова,

заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

«Стихийные бедствия, к сожалению, остаются реальной угрозой для жителей Алтайского края. В этом году мы столкнулись с паводками и подтоплениями домов. В такие моменты очень выручает страховой полис, который покрывает расходы на ремонт и позволяет меньше волноваться в сложной ситуации. Средняя выплата при стихийных бедствиях в регионе составила 97 тыс. рублей».

Дмитрий Пурсанов,

директор розничного страхования СберСтрахования: