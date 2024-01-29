Сбер увеличил объем льготного кредитования сибирских фермеров на 40%

Главными получателями льготных кредитов остаются алтайские аграрии, на долю которых приходится почти половина всего объема выданных фермерам средств.
Также в первую пятерку по объемам полученных средств входят сельхозпредприятия малого бизнеса Омской, Новосибирской областей и Красноярского края. Кузбасские аграрии за год существенно приблизились к группе лидеров, показав динамику в 82%. Причем около трети займов — это кредиты развития, их целевое назначение — инвестиции в производство.
Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка Сбербанка:
Сбер в регионах Сибири участвует во всех федеральных программах, включая одно из основных направлений — поддержку агропромышленного комплекса и льготное кредитование для предприятий обрабатывающей промышленности. Все это стимулирует аграриев развивать свой бизнес. В результате мы всё чаще видим на полках магазинов продукцию местных производителей, чей бизнес локализован в Сибири.
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