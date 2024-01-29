Сбер увеличил объем льготного кредитования сибирских фермеров на 40%

Сибирские аграрии оформили в 2023 году больше 2100 льготных кредитов на сумму свыше 17,8 млрд рублей. За год объемы кредитования этого сектора экономики в рамках программ господдержки выросли больше, чем на 40%, как в части пополнения оборотных средств, так и с инвестиционными целями, приводят данные аналитики Сбера.