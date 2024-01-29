29 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика
Erid: 4CQwVszH9pWvoBAM5pF

Сбер увеличил объем льготного кредитования сибирских фермеров на 40%

Сибирские аграрии оформили в 2023 году больше 2100 льготных кредитов на сумму свыше 17,8 млрд рублей. За год объемы кредитования этого сектора экономики в рамках программ господдержки выросли больше, чем на 40%, как в части пополнения оборотных средств, так и с инвестиционными целями, приводят данные аналитики Сбера.

График.
График.
Фото: freepik, автор creativeart.

Главными получателями льготных кредитов остаются алтайские аграрии, на долю которых приходится почти половина всего объема выданных фермерам средств.

Также в первую пятерку по объемам полученных средств входят сельхозпредприятия малого бизнеса Омской, Новосибирской областей и Красноярского края. Кузбасские аграрии за год существенно приблизились к группе лидеров, показав динамику в 82%. Причем около трети займов — это кредиты развития, их целевое назначение — инвестиции в производство.

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка Сбербанка:

Сбер в регионах Сибири участвует во всех федеральных программах, включая одно из основных направлений — поддержку агропромышленного комплекса и льготное кредитование для предприятий обрабатывающей промышленности. Все это стимулирует аграриев развивать свой бизнес. В результате мы всё чаще видим на полках магазинов продукцию местных производителей, чей бизнес локализован в Сибири.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Реклама
  • ПАО Сбербанк

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость