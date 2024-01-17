Сбер увеличил объем льготного кредитования бизнеса в Сибири на 35%

Сибирские предприниматели на льготных условиях получили финансирование более чем в 52,5 млрд рублей

Объем льготного финансирования бизнеса в Сибири в 2023 году вырос на 35% год к году, превысив 52,5 млрд рублей, свидетельствуют данные аналитиков Сибирского банка Сбера.

Максимальный рост объемов льготного кредитования зафиксирован в Новосибирской области (+127%). Также в числе лидеров с показателями роста в 80% и выше оказались Алтайский, Красноярский края и Кузбасс.

Главным направлением льготного кредитования бизнеса в Сибири остается сельское хозяйство. А также металлургическая, горнодобывающая и пищевая промышленность.

Сергей Кузнецов,

заместитель председателя Сибирского банка Сбербанка:

Сбер в Сибири реализует серию мер поддержки бизнеса в самых разных отраслях экономики, в том числе в рамках государственных программ. Предоставляя доступ к кредитным ресурсам сегодня, мы вносим свой вклад в устойчивое развитие регионов.

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