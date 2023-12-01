Самый благодатный возраст. Завод «РОУ» отметил 20-летие ярким концертом и поблагодарил сотрудников

За 20 лет завод «Редукционно-охладительные установки» прошел путь от маленького цеха на окраине Барнаула до одного из крупнейших предприятий в Алтайском крае. Его юбилей отметили красочным концертом. Работников ждали певцы, танцоры, фуршет и приятные награды. Подробнее о том, как прошел яркий праздник, и что ему предшествовало — в нашем материале.

Развитие — в людях

История предприятия началась 17 ноября 2003 года. Именно этот дата считается днем основания компании.

За 20 лет сделано многое — с нуля построено пять современных цехов, которые теперь объединены в производство замкнутого цикла. Так, собственный литейный участок с четырьмя установками имеет производительность по стали до 700 тонн в год и полностью покрывает потребность предприятия в литье.

Номенклатура завода насчитывает более 2 тыс. наименований различной продукции, а география продаж только за рубежом — это 20 стран. Поздравить завод с юбилеем, например, приехали партнеры из Белоруссии, которые оказались в восторге от увиденного.

Сегодня предприятие не перестает развиваться. В последние годы объемы производства увеличиваются на 10-15%. Расширяется парк новой высокоточной техники, вслед за этим открываются и новые рабочие места.

Евгений Нагорнев,

генеральный директор завода «Редукционно-охладительные установки»:

Дорогие коллеги, хочу выразить благодарность за ваш труд, за то, что на протяжении долгих лет вы были рядом. Как говорится, и в горе, и в радости. Хочу сказать, что вы для меня как большая, родная семья. Я каждое утро иду на работу с большим удовольствием, и с таким же удовольствием возвращаюсь домой. Всего вам лучшего на вашем жизненном пути.

Михаил Дроздов и Евгений Нагорнев. Фото: Анна Зайкова.

Председатель правления завода «РОУ» Михаил Дроздов отметил, что в таком дружественном и торжественном формате круглую дату предприятие отмечает впервые.

Надеюсь, это войдет в традицию. 20 лет — самый благодатный возраст для становления и дальнейшего развития. Уверен, что всех поставленных целей мы обязательно достигнем, — отметил он.

Михаил Дроздов. Фото: Анна Зайкова.

Заслуги работников завода «Редукционно-охладительные установки» для всего региона подтвердили и приглашенные на церемонию гости.

Илья Финенко,

заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края:

За каждый конкретным предприятием стоят его люди, которые даже в сложные периоды достойно выполняют свой долг. Я говорю о тех, кто трудится у станков, кто обслуживает производственные здания. Это и руководство завода, и отдел сбыта, и инженерные службы. У вас, я вижу, мощный коллектив, который двигает предприятие вперед. Думаю, что у вас есть все для дальнейшего развития, и, отмечая следующий юбилей, мы сможем назвать новые достижения.

Илья Финенко. Фото: Анна Зайкова.

История в лицах

На церемонии торжественно отметили заслуги сотрудников, которые из года в год трудятся на заводе, и вручили им юбилейные награды.

Юрий Асеев,

глава администрации Октябрьского района Барнаула:

Ваш завод создавался в не самые простые времена, но, тем не менее, он встал на ноги и заработал себе честное имя. Это о многом говорит. Всем сотрудникам мне хочется пожелать мира, тепла, уюта и здоровья. С праздником, с юбилеем!

Юрий Асеев. Фото: Анна Зайкова.

Особо теплые слова в этот вечер были сказаны ветеранам производства. Без преувеличения гордостью завода можно считать Оскара Юхкама, которому в сентябре исполнилось 89 лет. И он до сих пор трудится на предприятии.

Оскар Юхкам,

технолог завода «Редукционно-охлательные установки»:

С удовольствием участвую в производственных процессах, работаю в технологическом отделе. Приятно видеть много молодежи на заводе — это наше будущее. Готов всегда им прийти на помощь. Очень рад, что завод развивается, появляется новое оборудование, улучшаются условия труда.

Оскар Юхкам. Фото: Дмитрий Лямзин.

Валерий Сенькин, исполнительный директор завода, с волнением в голосе рассказал, что на предприятии уже есть свои трудовые династии.

Приходят родители, а за ними дети, братья, сестры. Это здорово и очень приятно. Так что мы все — большая семья. Спасибо вам за это, — сказал он.

Валерий Сенькин. Фото: Анна Зайкова.

Виктор Мещеряков,

исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края:

История вашего предприятия очень показательная — пример того, как можно из небольшого цеха создать полноценный завод замкнутого цикла. Я понимаю, какой это большой труд всех — строителей, которые возводили производственные площадки, технологов, проектировщиков, инженеров, квалифицированных рабочих. Сегодня «Редукционно-охладительные установки» завоевывают ведущие позиции в энергетическом арматуростроении России и не только.

Виктор Мещеряков. Фото: Анна Зайкова.

г. Барнаул, ул. Лесокирзаводская, 5

Приемная: +7 (3852) 266-888

Отдел кадров: +7 (3852) 282-114