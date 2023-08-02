Салон красоты «Восклицательный»: история успеха семейного бизнеса

Продолжаем серию интервью с получателями услуг центра «Мой бизнес». Мы пообщались с семейной парой Красиковыми Олесей и Иваном, владельцами салона красоты бизнес-класса «Восклицательный». Их история о трансформации бизнеса и ребрединге с переходом в премиум-сегмент.

— Расскажите о сфере вашей деятельности? Почему вы решили заняться именно этим? Чем уникальны ваши услуги?

— Более 10-ти лет мы успешно руководили салоном красоты «Бьюти тайм» (ставшим известным после участия в «Битве салонов»). Салон был очень удобным для жителей ЖК «Дружный»: рядом с домом, высокое качество и сервис при демократичной стоимости услуг.

Достигнув пика развития, приняли решение, что мы готовы предоставить ещё более высокий сервис. В результате, весной 2023 года рождается «Восклицательный» - салон красоты бизнес-класса. Мы пережили ряд трансформаций как внутри, так и снаружи: интерьер, атмосфера, обучение сотрудников, сервис и даже эмоции. Сегодня это место, где живет эмоциональный премиум, который влюбляет в себя гостей!

Название возникло от наших эмоций. И считаю, что оно прекрасно подходит салону, который дарит гостям эмоциональный премиум. Мы привнесли в «Восклицательный» семейное тепло, чтобы он был не таким холодным, как тот, к которому все привыкли. Добавили капельку игры, чтобы нашим гостям было не скучно, и положительные эмоции, чтобы от нас выходили с улыбками. И постарались сделать так, чтобы те приятные особенности и удобства, которые мы придумали, были достойны восклицаний наших гостей.

Наши услуги – не просто стрижка и маникюр, они про нечто больше. Про комфорт, про эстетическое удовольствие и искренние эмоции с wow-эффектом. Мы даем нашему гостю искренний сервис, максимум заботы и внимания. Здесь дело в любви к людям и своему делу, в желании дать максимум. Это премиальный уровень заботы. И помимо искреннего сервиса и высокого качества мы используем премиальные бренды с отличной многолетней репутацией, уделяем огромное значение и соблюдаем все санитарно-гигиенические нормы.

— Назовите три самых важных достижения на сегодняшний день.

— Первое. Расти в кризис — у нас уже есть сформировавшийся навык, «накаченная мышца». В 2008 г. я стала старшим директором в сетевой компании. В 2014 г. мы приобрели недвижимость и перевели салон на новый адрес, тем самым расширили количество новых услуг и число рабочих мест. В 2020 г. успешно сделали ребрендинг «Бьюти тайм». Через 3 года трансформировали его в новый салон значительно выше классом и уровнем.

Второе. Рискнули и стали участником «Битвы салонов» в 2015 г., проявились на федеральном канале. После был колоссальный рост салона.

Третье. Вышли в премиум-сегмент. Для нас это ново, гиперответственно, рискованно, но это осознанный шаг в новую жизнь нашей семьи, а главное — новый уровень обслуживания в бьюти-индустрии.

Салон красоты «Восклицательный». Фото предоставлено салоном красоты «Восклицательный».

— Какую государственную поддержку получили? Что удалось сделать? Какова роль центра «Мой бизнес» в становлении Вашей организации?

— Во-первых, считаем, что сила центра «Мой бизнес» в коммуникации, в достойном окружении экспертов и предпринимателей, в организации актуальных обучений и высокой компетентности приглашенных спикеров.

После обучения на «Школе предпринимательства» в 2022 году начались наши шаги по переходу в премиум. В результате плодотворной 4х-месячной работы родился «Восклицательный» – проект с грамотной упаковкой и позиционированием. Уникальным стало все: имя, связки, сайт, фразы-магниты, внедренные идеи в точках контакта. Необычным стал по идее обычный подарочный сертификат. У нас он – растущий. Наверняка, о подобном вы никогда не слышали. На сайте салона http://wow-salon.ru/ можно прочитать о нем, это весьма необычная подача с огромной уникальной ценностью. И уже есть онлайн продажи растущих сертификатов. Во-вторых, на каждом этапе сотрудничества с Центром чувствуется заинтересованность сотрудников и квалифицированное сопровождение. Всегда на связи, всегда помогут разобраться в возникающих вопросах. В-третьих, при содействии центра «Мой Бизнес» дважды получили поддержку по продвижению бизнеса через премиум-размещение рекламы в справочнике 2ГИС, что помогло нам продвинуть новое имя салона и привлечь новых клиентов.

— Расскажите о ваших ближайших планах и задачах.

— За неполных 3 месяца работы новый салон уже стал известен, обзавелся лояльными клиентами, партнерами; много отзывов в основных справочниках, в приложении. Наши задачи: укрепить репутацию «Восклицательного». Повысить узнаваемость бренда: через партнеров, рекламу в глянце и на рекламных щитах, на основных интернет-площадках. Найти партнеров, создать новые коллаборации, провести клиентский день с приглашенными экспертами. Самая ближайшая — принять управляющего. Намерена выйти из операционки, начать свой экспертный проект. Очень хочу быть полезна другим предпринимателям, особенно из бьюти-сферы: помочь наладить работу их салонов, укрепить рабочие отношения в коллективе посредством внедрения корпоративной этики.

Салон красоты «Восклицательный». Фото предоставлено салоном красоты «Восклицательный».

— Какой совет вы можете дать тем, кто планирует открыть свой бизнес?

— Не бояться — просто делать. И делать просто. Все действительно намного проще, чем мы себе порой представляем.

Следовать своей мечте. Если от новой идеи жжет в груди и горят глаза, то сразу же делать первые шаги и тестировать свои гипотезы. Не бояться ошибаться. Ошибаться. С каждой ошибкой вы приобретаете более ценное – опыт и укрепление своего внутреннего лидерского стержня. Слушать советы экспертов в вашей нише, а также предпринимателей - чей бэкграунд вам откликается. Быть готовым, что ближайшее окружение может не принять ваших идей и не разделять вашего видения. С пониманием отнеситесь к этому, они искренне верят, что тем самым «причиняют» вам добро. Цените свое время и время других, не разменивайтесь по мелочам, не занимайтесь прокрастинацией. Идти в новое дело в нужном состоянии: собранном, сбалансированном, с высоким уровнем энергии. Иметь веру, силу и опору внутри себя. Стремитесь чаще быть в окружении предпринимателей, заводить полезные знакомства, обмениваться опытом, создавать коллаборации. И в этом однозначно может помочь центр «Мой бизнес», как помог и продолжает помогать нам.