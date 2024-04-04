С бассейнами и саунами. Семейный «городской курорт» откроют в Алтайском крае

ГК «Основа» и ГК «Первый» договорились об открытии первого семейного термального комплекса сети «Термолэнд» в Барнауле. Стороны подписали пакетное соглашение на 20-й Международной выставке по коммерческой недвижимости и ретейлу NatMallExpo. По его условиям, термальные комплексы также откроют в Кемерове и Москве.

Что построят в Барнауле

Семейные термальные комплексы «Термолэнд» позиционируют как городские курорты для круглогодичного отдыха людей всех возрастов. В каждом проекте предусмотрены аквазоны с бассейнами и джакузи, велнес-центры, банные комплексы с саунами разных стран мира, детские зоны, а также кафе и бары.

Согласно договоренностям, ГК «Первый» обязуется построить здания под «Термолэнд». ГК «Основа» выполнит техническое оснащение и оборудование помещений всех трех комплексов. Реализация проектов займет около трех лет.

В Алтайском крае «Термолэнд» появится в Барнауле, на площади 13 тыс. кв. м. Из них 6,5 тыс. кв. м отдадут под зону на открытом воздухе. В проект стороны инвестируют порядка 1,8 млрд руб.

Президент ГК «Основа» Александр Ручьев и директор ГК «Первый» Евгений Ракшин подписали пакетное соглашение. Источник: ГК «Основа».

Старые форматы уходят, и на их место приходят новые, с клубной философией, стремлением к поддержанию здоровья и развлечениям в кругу семьи. И все это наш «Термолэнд» как раз позволяет, — отметил президент ГК «Основа» Александр Ручьев. — Мы занимаемся популяризацией здорового и активного образа жизни и строительством объектов спорта и туризма. Теперь такие доступные центры притяжения и появятся в субъектах. Мы готовы предложить льготы для различных социальных групп, а также бесплатные часы посещения для отдельных категорий граждан.

Идеология нашей компании в целом направлена на поддержание здорового и активного образа жизни, и запуск термальных комплексов — как раз логичное продолжение этой философии, — рассказал директор ГК «Первый» Евгений Ракшин. — Это будут семейные и оздоровительные комплексы, где можно отдохнуть, позаниматься спортом и набраться сил. Для Кемерово и Барнаула это означает появление новой точки притяжения городского масштаба, иного сервиса. Я думаю, комплекс будет интересным для городов и прилегающих агломераций.

В целом о проекте

По словам Александра Ручьева, общий объем инвестиций сторон в 3-х проектах составит 4,3 млрд рублей, а общая площадь комплексов «Термолэнд» в этих трех городах составит 32 тыс. кв. м.

В Кемерове площадь комплекса составит 9 тыс. кв. метров, где 4,5 тыс. кв. м будут на улице. В этот проект компании вложат около 1 млрд рублей.

В Москве новый «Термолэнд» с бассейнами, аквазоной, термами и саунами откроют в ТРК «Саларис». Он займет 10 тыс. кв. м, из которых 5 тыс. кв. метров будет располагаться на открытом воздухе. Общая сумма инвестиций сторон в этот проект составит 1,5 млрд руб.

Известно, что в сети уже действуют 4 комплекса, еще 28 — на стадии строительства. Все они расположены в городах 17-ти регионов, в том числе Санкт-Петербург, Краснодар, Красноярск, Казань, Оренбург, Мурманск, Омск, Смоленск, Новокузнецк и Пенза. В перспективе — развитие сети на Дальнем Востоке.

В ближайшие пять лет ГК «Основа» планирует открыть 50 новых комплексов по всей стране.

В рамках развития федеральной сети «Термолэнд» в ближайшие 5 лет у ГК «Основа» в планах открыть 50 комплексов в Московском регионе и крупнейших российских городах.

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