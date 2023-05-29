Руководитель Алтайского филиала РСХБ стал победителем конкурса «Директор года»

Конкурс проводится при поддержке Правительства Алтайского края в 20-й раз. На протяжении всей истории конкурса почетным званием отмечены 263 руководителя и неизменным остается главный критерий оценки успешной деятельности руководителя: рост экономических и социальных показателей предприятия в сравнении с минувшим годом. В нем участвуют руководители предприятий и организаций, предприниматели всех отраслей экономики края.

Алтайский филиал Россельхозбанка в настоящее время представлен 38 точками продаж в двух регионах России: Алтайском крае и Республике Алтай. Штатная численность сотрудников филиала свыше 600 человек. Активными клиентами филиала являются более 5,2 тысячи предприятий различных форм собственности и порядка 146 тысяч физических лиц. Более 400 бюджетных организаций находятся на зарплатном обслуживании. В 2022 году Алтайский филиал выдал аграриям двух субъектов более 15,7 млрд рублей (прирост за год 32%), из них на проведение сезонных работ — более 11,7 млрд рублей (прирост за год 69%).

Активно развиваются в интересах аграриев и нефинансовые сервисы. На площадке уникальной цифровой экосистемы Свое Фермерство зарегистрировано более 700 хозяйств и 24,7 тыс. товаров. Аграрии двух Алтаев представили более 3 тыс. товаров и услуг на маркетплейсе Свое Родное. Для продвижения и активного освоения маркетплейса за 2022 год было проведено 70 «Вкусных пятниц» в двух алтайских регионах, в ходе которых продано более 10 тонн самой разной продукции алтайских товаропроизводителей на сумму свыше 2,5 млн рублей. В 2022 году прошло обучение второго потока «Школы фермера» по специальности «Мясное животноводство». По итогам дипломы о профессиональной переподготовке получили 38 участников проекта. Филиал оказывает шефскую помощь нескольким детским учреждениям Алтайского края и Республики Алтай

Николай Бойко работает в Россельхозбанке более 15 лет, а руководит филиалом с 2019 года. Под его руководством за 4 года Алтайский филиал улучшил свои финансовые показатели: аграрная отрасль Алтайского края и Республики Алтай профинансирована на 43 млрд рублей, кредитный портфель АПК по итогам 1 квартала этого года превысил 23 млрд рублей. Кроме этого, возросло доверие к банку — объем привлеченных средств клиентов увеличился практически в 2 раза с 27 млрд в 2019 г. до 50 млрд в 2023-м году. Активная жизненная позиция руководителя, знание всех сфер банковской деятельности и внимание к запросам клиентов позволяют филиалу РСХБ добиваться поставленных целей. В декабре 2022 года Николай Бойко стал победителем народного голосования премии «Менеджер года — 2022».

Для Алтайского филиала Россельхозбанка 2022 год в части финансирования АПК был по-настоящему годом уверенного роста. Все это стало возможным, благодаря эффективной, слаженной, профессиональной работе всего коллектива и отвечает ценностям банка. Уверен, что такое продуктивное движение к намеченным целям позволит и в 2023 году сохранять позитивную динамику и успешно решать поставленные задачи. Победа в конкурсе «Директор года» - это своеобразная констатация факта, что мы развиваемся в правильном направлении, — прокомментировал Николай Бойко.

Учредители конкурса: Союз промышленников Алтайского края, Союз Агропромышленных формирований Алтайского края, Алтайский Банковский Союз, Алтайский союз предпринимателей, Союз строителей и инвесторов Алтайского края.

АО «Россельхозбанк».