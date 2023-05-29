29 мая
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Экономика

Руководитель Алтайского филиала РСХБ стал победителем конкурса «Директор года»

52 руководителя региона стали победителями конкурса «Директор года-2022. Алтайский край». В их числе в номинации "Банковская деятельность" золотую медаль вручили директору Алтайского филиала Россельхозбанка Николаю Бойко.

Николай Бойко, директор Алтайского филиала Россельхозбанка.
Николай Бойко, директор Алтайского филиала Россельхозбанка.
Фото предоставлено Россельхозбанком.

Конкурс проводится при поддержке Правительства Алтайского края в 20-й раз. На протяжении всей истории конкурса почетным званием отмечены 263 руководителя и неизменным остается главный критерий оценки успешной деятельности руководителя: рост экономических и социальных показателей предприятия в сравнении с минувшим годом. В нем участвуют руководители предприятий и организаций, предприниматели всех отраслей экономики края.

Алтайский филиал Россельхозбанка в настоящее время представлен 38 точками продаж в двух регионах России: Алтайском крае и Республике Алтай. Штатная численность сотрудников филиала свыше 600 человек. Активными клиентами филиала являются более 5,2 тысячи предприятий различных форм собственности и порядка 146 тысяч физических лиц. Более 400 бюджетных организаций находятся на зарплатном обслуживании. В 2022 году Алтайский филиал выдал аграриям двух субъектов более 15,7 млрд рублей (прирост за год 32%), из них на проведение сезонных работ — более 11,7 млрд рублей (прирост за год 69%).

Активно развиваются в интересах аграриев и нефинансовые сервисы. На площадке уникальной цифровой экосистемы Свое Фермерство зарегистрировано более 700 хозяйств и 24,7 тыс. товаров. Аграрии двух Алтаев представили более 3 тыс. товаров и услуг на маркетплейсе Свое Родное. Для продвижения и активного освоения маркетплейса за 2022 год было проведено 70 «Вкусных пятниц» в двух алтайских регионах, в ходе которых продано более 10 тонн самой разной продукции алтайских товаропроизводителей на сумму свыше 2,5 млн рублей. В 2022 году прошло обучение второго потока «Школы фермера» по специальности «Мясное животноводство». По итогам дипломы о профессиональной переподготовке получили 38 участников проекта. Филиал оказывает шефскую помощь нескольким детским учреждениям Алтайского края и Республики Алтай

Николай Бойко работает в Россельхозбанке более 15 лет, а руководит филиалом с 2019 года. Под его руководством за 4 года Алтайский филиал улучшил свои финансовые показатели: аграрная отрасль Алтайского края и Республики Алтай профинансирована на 43 млрд рублей, кредитный портфель АПК по итогам 1 квартала этого года превысил 23 млрд рублей. Кроме этого, возросло доверие к банку — объем привлеченных средств клиентов увеличился практически в 2 раза с 27 млрд в 2019 г. до 50 млрд в 2023-м году. Активная жизненная позиция руководителя, знание всех сфер банковской деятельности и внимание к запросам клиентов позволяют филиалу РСХБ добиваться поставленных целей. В декабре 2022 года Николай Бойко стал победителем народного голосования премии «Менеджер года — 2022».

Для Алтайского филиала Россельхозбанка 2022 год в части финансирования АПК был по-настоящему годом уверенного роста. Все это стало возможным, благодаря эффективной, слаженной, профессиональной работе всего коллектива и отвечает ценностям банка. Уверен, что такое продуктивное движение к намеченным целям позволит и в 2023 году сохранять позитивную динамику и успешно решать поставленные задачи. Победа в конкурсе «Директор года» - это своеобразная констатация факта, что мы развиваемся в правильном направлении, — прокомментировал Николай Бойко.

Учредители конкурса: Союз промышленников Алтайского края, Союз Агропромышленных формирований Алтайского края, Алтайский Банковский Союз, Алтайский союз предпринимателей, Союз строителей и инвесторов Алтайского края.

АО «Россельхозбанк».

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