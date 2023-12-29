РСХБ запустил кредитный виджет для пользователей сервиса Своё Фермерство.

Поставщикам аграрного В2В-маркетплейса Своё Фермерство стал доступен новый инструмент финансовой поддержки от Россельхозбанка. Теперь каждый поставщик может подключить опцию мгновенной покупки товара в кредит.

Приобретение вещей в кредит или рассрочку уже давно стало частью обыденной жизни. Однако не все поставщики в АПК имеют возможность предложить покупку своих товаров в кредит, что может привести к сокращению количества потенциальных покупателей. При этом далеко не все клиенты могут приобрести товары для агробизнеса за полную стоимость без привлечения кредитных средств, особенно если речь идет о дорогостоящей сельскохозяйственной технике и оборудовании.

Для того чтобы существенно расширить возможности сбыта для предприятий АПК и фермеров, маркетплейс Своё Фермерство Россельхозбанка внедряет опцию покупки товара в кредит сразу на сайте площадки. Заявки на покупку товаров будут оперативно обработаны менеджерами банка с учетом специфики отрасли. Кроме того, Россельхозбанк, как опорный банк агросектора, имеет возможность предложить одни из самых выгодных условий кредитования для предприятий АПК.

Что это значит?

Теперь каждый поставщик маркетплейса Своё Фермерство может разместить на собственном сайте специальный виджет «Купить в кредит». С помощью виджета пользователи имеют возможность перейти к предложениям продавца на Своём Фермерстве и оформить заявку на покупку товара в кредит с финансовой поддержкой Россельхозбанка, в том числе по льготной ставке кредитования для сельхозтоваропроизводителей. Таким образом, поставщики имеют возможность существенно расширить пул потенциальных клиентов и увеличить продажи, предоставляя покупателям простой способ обращения за льготным кредитом в профильный отраслевой банк.

Как это работает?

В личном кабинете Своё Фермерство поставщик может настроить внешний вид виджета «Купить в кредит», который подойдет стилистике его сайта: выбрать вариант дизайна, задать ширину и сгенерировать код для установки на сайте или скачать простую инструкцию по установке для вебмастера. Весь процесс занимает несколько минут и не требует технологической интеграции. После добавления виджета на сайт поставщик получит связку со своим каталогом на аграрном маркетплейсе. Потенциальные покупатели смогут оставить заявку на покупку понравившегося товара в кредит прямо из карточки товара.

Виджет «Купить в кредит» способен обеспечить дополнительные возможности для наращивания сбыта поставщиков маркетплейса. Покупатели же смогут существенно сократить время на оформления заказа. Раньше им приходит подбирать и товар, и кредитные средства, сравнивая условия и ожидая одобрения от разных банков. Теперь на покупку в кредит можно оформить нажатием одной кнопки прямо из карточки понравившегося товара, — отмечает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Экосистема Своё Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволяют небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. Один из ключевых сервисов экосистемы — маркетплейс товаров для сельского хозяйства Своё Фермерство. Сегодня на нём представлено более 2,7 млн товаров от 13 тысяч поставщиков по всей России, в том числе широкий выбор отечественной и импортной сельскохозяйственной техники, оборудования и запчастей.

Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

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