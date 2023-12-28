РСХБ: фермерские продукты — на праздничном столе каждого второго россиянина

Россияне стали более осознанно относиться к своему питанию, а интерес к натуральным фермерским продуктам постоянно растет. По данным опроса Россельхозбанка, у каждого второго россиянина праздничные блюда для новогоднего стола будут приготовлены из полезных и здоровых фермерских продуктов. Также эксперты изучили декабрьский спрос на фермерскую продукцию на платформе Своё Родное и выяснили, что встреча 2024 года не обойдется без органического мяса, рыбы и морепродуктов, пирожных и тортов из экопекарен. А ещё опрос помог составить рейтинг любимых новогодних блюд россиян.

Выращенные на родной земле

Планируют ли россияне готовить блюда для новогоднего стола из фермерских продуктов? Практически половина (49%) респондентов в опросе РСХБ признались, что для них важно, чтобы новогоднее меню было приготовлено из полезных и свежих продуктов, поэтому они отдают предпочтение исключительно фермерским продуктам питания. 35% участников опроса рассказали, что приготовят из фермерских товаров несколько блюд к новогоднему застолью. Оставшиеся 16% заявили, что для них непринципиально наличие фермерских продуктов на праздничном столе.

Россельхозбанк определил популярные категории заказов и предзаказов фермерской продукции на специализированной платформе Своё Родное: исследование показало, что, по сравнению с осенним периодом, в декабре 2023 года первую тройку самых востребованных категорий составили органические продукты (рост заказов в 4 раза), рыба и морепродукты (в 3 раза), сладости (в 2 раза).

Как выяснилось в результате исследования, среди лидирующих позиций 25% заказов приходится на органические продукты. Россияне планируют побаловать семью и друзей праздничными блюдами из органического мяса, овощей и фруктов, а также сырами и молочной продукцией. Второе место по спросу с результатом 19% занимают рыба, икра и прочие морепродукты.

В этом году россияне начали активно совершать заказы (и предзаказы) на сладости и десерты к новогоднему застолью уже в начале декабря. Покупателей в первую очередь интересует ассортимент товаров в категории «сладости», который занимает 15% от общего числа заказов. Эксперты отмечают повышенный интерес покупателей к пирожным и тортам из эко пекарен, приготовленных из натуральных ингредиентов.

«Россияне ценят главные преимущества фермерской продукции – большое разнообразие вкусов, натуральность и экологичность производства. В 2023 году количество заказов фермерской продукции на нашем маркетплейсе увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Интересно отметить, что аналитики платформы отмечают новые тренды покупательской активности — органические и экопродукты становятся настоящими фаворитами и вырываются в лидеры по спросу среди жителей нашей страны», — отмечает директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Любимые новогодние блюда россиян

Новый год и рождественские праздники — отличная пора для семейных посиделок и встречи гостей. Для больших застолий россияне традиционно готовят самые вкусные, любимые и праздничные блюда. РСХБ провел предпраздничный опрос и выяснил, какое блюдо у жителей нашей страны является главным гастрономическим новогодним атрибутом.

Согласно результатам опроса, первое место в гастрономическом рейтинге ожидаемо занял салат «Оливье». 39% респондентов считают это блюдо главой праздничного стола. 33% голосов набирает традиционное русское блюдо — селедку под шубой.

14% россиян признали, что не представляют застолье без горячего — запечённого мяса или птицы, 11% респондентов отдают предпочтение закускам — бутерброды с рыбой или икрой, 3% опрошенных затруднились назвать главное новогоднее блюдо и выбрали ответ «другое».

Что еще покупали россияне в 2023 году у фермеров?

По итогам 2023 года количество заказов, сделанных россиянами на платформе Свое Родное, увеличилось на 100% по сравнению с прошлым годом. В текущем году к маркеплейсу подключилось более 700 новых фермеров, сейчас количество продавцов натуральной продукции превышает 11,5 тыс. — они продают натуральные домашние продукт во всех регионах России.

По итогам 2023 года топ самых продаваемых товаров возглавляет молочная продукция (15% заказов приходится сыры, 13% - на яйца, 3% — на кисломолочные продукты), а также мясо и птица (3% заказов приходится на колбасные изделия, 2% — на курицу, 2% — на мясные деликатесы, 2% — на свежую говядину, 1% — на баранину). При этом за год суммарная выручка фермеров на Своем Родном выросла на 150% по сравнению с прошлым годом, больше всего заработали фермеры Москвы, Екатеринбурга, Татарстана, Новосибирска и Башкирии. Средний чек покупки на маркетплейсе составил 2 680 рублей.

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