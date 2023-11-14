РСХБ: биотехнологии, IoT и умное земледелие стали самыми популярными технологиями в АПК за 2023 год

За последние 2 года количество агротехстартапов в России увеличилось на 30%, при этом большая их часть занимается точным земледелием, интернетом вещей и биотехнологиями. Об этом рассказали эксперты АгроИнвест Клуба Россельхозбанка на Международной специализированной B2B выставке производителей и участников рынка плодоовощной продукции «Global Fresh Market: Vegetables & Fruits».

Агротехнологии являются перспективной нишей для решения текущих вызовов в сельском хозяйстве России, таких как климатические изменение и удовлетворение высокого спроса на продукты питания. На сегодняшний день средний уровень цифровизации предприятий АПК в стране составляет 23%, и только 10% хозяйств используют технологии в своей работе на постоянной основе. Всё это свидетельствует о высоком потенциале разработки и внедрения инновационных решений.

В России агротехнологический сегмент является важной точкой притяжения инвестиций и за 2022 год смог привлечь более 30 млн долларов, что привело к росту количества агротех-стартапов на 30% за последние 2 года. В 2023 году инвестиции в агротех продолжили расти в поступательном, но умеренном ритме за счет разных категорий сельскохозяйственных инноваций. Большая часть из них сосредоточена в сегменте лесоводства (27%) и животноводства (24%). Чуть менее популярны технологии для выращивания и добычи водных биоресурсов (22%) и растениеводства (21%). При этом самыми популярными решениями, на базе которых в 2023 году разрабатываются сервисы для разных отраслей сельского хозяйства, стали биотехнологии, сенсоры и IoT («интернет вещей») и точное земледелие. На их долю приходится более 50% всех стартапов в АПК России.

Поскольку ключевым фактором для развития инноваций являются финансовые вложения, в 2022 году Россельхозбанк выступил с инициативой создания АгроИнвест Клуба — сообщества инвесторов, которые видят новые бизнес-возможности в агротехнологиях и готовы активно поддерживать рост самых перспективных стартапов. Для инвесторов и агрохолдингов на платформе уже доступна самая полная база из более чем 230 агротех стартапов, а также запущено Окно открытых инноваций — сервис, направленный на повышение эффективности взаимодействия АПК и стартапов. Здесь компании могут оставить заявку на внедрение инноваций, а стартапы — предложить свои разработки в качестве решения.