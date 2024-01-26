28 января
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Экономика

Росводоканал Барнаул назвал должников среди управляющих компаний

В Росводоканал Барнаул подвели итоги платежной дисциплины 2023 года. Ранее был опубликован список УК, ТСЖ и юрлиц, которые являются добросовестными плательщиками. Но отметили в компании и должников.

Квитанция. Оплата.
Квитанция. Оплата.
Фото: «Росводоканал Барнаул»

Антирейтинг среди управляющих компаний возглавила ООО «УК ЖЭУ-6 Октябрьского» — долг более 11,25 млн рублей и 19 периодов неоплаты, ООО «Ресурс» — 6 периодов и 5,74 млн рублей, ООО УК ЖЭУ-47 «Строитель» — задолженность чуть более 3,5 млн рублей и 3 периода, ООО УК «Первая» — 2,1 млн рублей и 4 периода неоплаты и ООО «УК ТРЕСТ» с 5 периодами неоплаты и суммой долга в почти 2 млн рублей.

Все работы, необходимые для улучшения функционирования систем водоснабжения и водоотведения, мы проводим за счет коммунальных платежей. Поэтому долги негативно сказываются на нашей деятельности. Это вынуждает нас встречаться с неплательщиками в суде, — отметил коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.

Сумма дебиторской задолженности всех абонентов перед водоканалом по итогам 2023 года превышает 455 млн рублей. Из них 225 млн — долг управляющих компаний и товариществ собственников жилья.

Справка: управляющие компании обслуживают многоквартирные дома на основании лицензии и обязаны своевременно вносить плату за коммунальные услуги. После двух периодов неоплаты, в соответствии с действующим законодательством, они рискуют стать ответчиками в суде.

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