30 марта
﻿
Экономика
Erid: 4CQwVszH9pWwoH4gwX5

«Ростелеком» построил скоростные линии связи для санатория «Гренада» и детского лагеря «Березка»

«Ростелеком» предоставил скоростной доступ в интернет санаторию «Гренада» и детскому лагерю отдыха «Березка», которые расположены в районе поселка Казачий Первомайского района Алтайского края.

Детский лагерь отдыха «Березка».
Детский лагерь отдыха «Березка».
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

За четыре летних сезона в нашем лагере отдыхают три тысячи детей. Кроме этого, мы организуем профильные смены для ребят из детского технопарка «Кванториум», федеральной сети профильного образования «IT-куб», участников конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Для них скоростной интернет крайне необходим. Поэтому мы ускорили решение вопроса по строительству цифровых линий связи. Теперь в планах — открыть компьютерный класс и запустить в каждом корпусе цифровое телевидение, — рассказал директор детского лагеря «Березка» Дмитрий Бут.

Трасса по проведению оптоволокна была сложной, так как оба объекта находятся в лесу, вдали от больших дорог и населенных пунктов. После завершения строительства в Первомайском районе прошли ураганные ветры, во время которых порвало линии электропередач и повалило деревья. Построенные цифровые сети выдержали непогоду и оказались на 100% работоспособными. Это значит, что проектирование и строительство велось с соблюдением ГОСТа и нормативов.

Организации частично софинансировали проекты, поэтому линии связи были построены оперативно, все корпусы санатория и лагеря подключены к услуге в срок. Мы продолжим наше сотрудничество установкой на базе скоростного интернета интерактивного ТВ Wink, многоканальных номеров и других современных цифровых решений, — сообщила заместитель директора, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Ольга Курылева.

Получить консультацию по проектам для бюджетных организаций или оставить заявку на подключение к услугам можно по телефону в Барнауле (3852) 55-67-36 или по электронной почте: olga.v.menyajlo@sibir.rt.ru.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Реклама
  • ПАО «Ростелеком»

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость