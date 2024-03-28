«Ростелеком» построил скоростные линии связи для санатория «Гренада» и детского лагеря «Березка»

За четыре летних сезона в нашем лагере отдыхают три тысячи детей. Кроме этого, мы организуем профильные смены для ребят из детского технопарка «Кванториум», федеральной сети профильного образования «IT-куб», участников конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Для них скоростной интернет крайне необходим. Поэтому мы ускорили решение вопроса по строительству цифровых линий связи. Теперь в планах — открыть компьютерный класс и запустить в каждом корпусе цифровое телевидение, — рассказал директор детского лагеря «Березка» Дмитрий Бут.

Трасса по проведению оптоволокна была сложной, так как оба объекта находятся в лесу, вдали от больших дорог и населенных пунктов. После завершения строительства в Первомайском районе прошли ураганные ветры, во время которых порвало линии электропередач и повалило деревья. Построенные цифровые сети выдержали непогоду и оказались на 100% работоспособными. Это значит, что проектирование и строительство велось с соблюдением ГОСТа и нормативов.

Организации частично софинансировали проекты, поэтому линии связи были построены оперативно, все корпусы санатория и лагеря подключены к услуге в срок. Мы продолжим наше сотрудничество установкой на базе скоростного интернета интерактивного ТВ Wink, многоканальных номеров и других современных цифровых решений, — сообщила заместитель директора, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Ольга Курылева.

Получить консультацию по проектам для бюджетных организаций или оставить заявку на подключение к услугам можно по телефону в Барнауле (3852) 55-67-36 или по электронной почте: olga.v.menyajlo@sibir.rt.ru.

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