29 января
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Экономика

«Ростелеком» охватил оптической сетью 85% новостроек Барнаула и Новоалтайска

«Ростелеком» в 2023 году построил техническую инфраструктуру в 31 новом многоквартирном доме Барнаула и Новоалтайска. Возможность подключить скоростной интернет и другие цифровые услуги получили 6 989 домохозяйств.

Новостройки Барнаула.
Новостройки Барнаула.
Altapress.ru

В пяти новостройках Барнаула «Ростелеком», взаимодействуя с застройщиками, построил цифровую сеть и установил телекоммуникационное оборудование на нулевом цикле возведения жилья. В этих домах индивидуальный оптический кабель был заведен в каждую квартиру еще на стадии отделки помещений. В результате доступ к услугам получили 1 449 семей. Подъезды трех многоэтажек оператор оборудовал умными домофонами.

Еще в 24 новостройках Барнаула и двух — Новоалтайска «Ростелеком» организовал цифровую сеть, установил техническое оборудование и предоставил доступ к услугам по технологии PON для 5 540 домохозяйств. Здесь компания заводила оптический кабель в квартиры уже после заселения, по желанию собственников или арендаторов.

Самый большой объем работ оператор провел в Барнауле в современном городском квартале Nord. Компания охватила цифровой сетью все 17 корпусов жилого комплекса, в которых проживают 2 840 семей. В барнаульском ЖК «Мичурин Парк», состоящем из четырех разноэтажных зданий, доступ к услугам получили почти две тысячи домохозяйств.

В новостройки на базе скоростного интернета мы предоставляем жильцам цифровое ТВ и онлайн-кинотеатры, систему «Умный дом» и другие решения. Для управления и контроля за помещениями и придомовой территорией устанавливаем сервисы цифровой платформы «Ростелеком Ключ», среди которых — умные домофоны и шлагбаумы, видеонаблюдение и телеметрия, — сообщил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк. — В 2024 году планируем охватить оптической сетью 70% новых домов, в которые заселятся более двух тысяч семей. Основные работы пройдут в Барнауле и Бийске.

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