«Ростелеком» автоматизировал движение на 27 перекрестках Барнаула

«Ростелеком» в 2023 году установил оборудование систем мониторинга транспортного потока и светофорного управления на 27 дорожных участках Барнаула. Компания также внедрила два комплекса метеомониторинга для отслеживания изменений погоды в реальном времени и контроля состояния дорожного полотна.

«Ростелеком» в 2023 году установил оборудование систем мониторинга транспортного потока и светофорного управления на 27 дорожных участках Барнаула.

Работы выполнены в рамках проекта создания интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Барнаульской агломерации. Заказчиком выступил комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации города. Курирует ИТС Министерство транспорта Алтайского края.

В прошлом году умные светофоры для повышения безопасности дорожного движения появились в Ленинском, Индустриальном, Железнодорожном и Октябрьском районах города. Большинство объектов находятся в спальных районах Барнаула — на оживленных участках Павловского тракта, улиц Попова и Власихинская. Умное оборудование размещено на пяти перекрестках по проспекту Ленина в центре краевой столицы. Новые метеопосты «Ростелеком» установил на пересечениях улиц Попова и Юрина, а также Павловского тракта и улицы Малахова.

«Ростелеком» в 2023 году установил оборудование систем мониторинга транспортного потока и светофорного управления на 27 дорожных участках Барнаула. Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Для надежной защиты данных, которыми обмениваются периферийное оборудование и центр диспетчерского управления дорожным движением, компания установила 20 программно-аппаратных комплексов по предотвращению возможных кибератак и действий хакеров.

В 2023 году мы выполнили два муниципальных контракта в полном объеме. Еще по одному региональному госконтракту поставили в Барнаул дополнительное оборудование. Сейчас в городе автоматизировано дорожное движение на 39 участках автодорог, действуют три метеопоста, — сообщила заместитель директора филиала — директор по работе с прикладными проектами Алтайского филиала «Ростелекома» Марина Лаухина.

«Ростелеком» в 2023 году установил оборудование систем мониторинга транспортного потока и светофорного управления на 27 дорожных участках Барнаула. Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

В 2024 году «Ростелеком» планирует провести обновление ПО платформы ИТС, а также продолжить работы по модернизации светофорных объектов Барнаула.

Для справки: В 2020 году Алтайский край стал одним из первых субъектов РФ, получивших федеральные субсидии на реализацию проекта ИТС на территории Барнаульской агломерации. Агломерация расположена на северо-востоке Алтайского края, общее население — более 824 тыс. человек, что составляет более трети жителей региона. Через территорию проходят две федеральные и пять региональных автомобильных трасс, включая «Алтай-Кузбасс».

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