5 марта
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Экономика

Российские регионы с низкой рождаемостью получат поддержку из госбюджета

Поддержку окажут по поручению президента РФ.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

Регионы с низкой, по данным Росстата рождаемостью, получат дополнительную финансовую поддержку, сообщает ТАСС.

Анализ демографической ситуации будет проведен, исходя из результатов региональных программ по повышению рождаемости, которые действуют в России полгода, и данным Росстата за 2023 год.

Показатели станут известны 2024 года. Поддержку получат те регионы, чей коэффициент рождаемости не соответствует среднероссийскому.

Ранее сообщалось, что говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

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