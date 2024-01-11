Россиян предупредили о риске перебоев поставок бананов из-за мятежа в Эквадоре

Известно, что из местных тюрем Эквадора сбежало несколько заключенных. Из-за паники временно закрыли несколько портов, а также отменили выдачу контейнеров и срез бананов производителями.
Партнеры заявили о вероятности того, что они не смогут отгрузить запланированные объемы товара, даже если ситуация придет в норму.
При этом исполнительный директор Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора (Acorbanec) Ричард Салазар заявил, что поставки не сорвались и все работает в штатном режиме.
Гендиректор Ягодного союза и отраслевого агентства FruitNews Ирина Козий рассказала, что перерыв поставок в несколько дней не повлечет за собой дефицита.
Ранее сообщалось, что в аптеках начал заканчиваться популярный препарат против артрита.
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