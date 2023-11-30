1 декабря
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Экономика
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Россельхозбанк составил рейтинг тракторов для фермерских хозяйств

Специалисты аграрного маркетплейса Своё Фермерство Россельхозбанка проанализировали поисковые запросы и просмотры сельскохозяйственной техники и составили рейтинг тракторов на основе предпочтений отечественных аграриев.

Россельхозбанк составил рейтинг тракторов для фермерских хозяйств.
Россельхозбанк составил рейтинг тракторов для фермерских хозяйств.
Фото предоставлено Россельхозбанком.

Лидеры спроса

Несмотря на активное продвижение азиатских брендов на отечественном рынке сельскохозяйственной техники, 80% спроса на маркетплейсе Своё Фермерство по-прежнему приходится на машины, произведенные в России и странах СНГ. Лидерами в категории «тракторы» на маркетплейсе уже 3-й год остаются такие марки, как МТЗ, Ростсельмаш и Кировец. Причем МТЗ закрепил за собой уверенное первенство с существенным отрывом: на трактора марки МТЗ производства Белорусского тракторного завода приходится более 60% просмотров всех товаров в категории тракторы. Карточки товаров различных моделей МТЗ просматривают в среднем в 10 раз чаще, чем товары ближайших конкурентов.

Во «внутреннем рейтинге» МТЗ лидерство уверенно держит доказавшая свою надежность модель 82.1. На нее приходится 45% просмотров всех товаров МТЗ на маркетплейсе. 15% просмотров приходится на модель МТЗ 952, за ней с примерно равной долей просмотров в 5-7% идут такие модели как МТЗ 82.3, 2022, 1221 и 80.1.

Распределение спроса на типы тракторов

По данным специалистов маркетплейса Своё Фермерство сегодня 40% спроса приходится на универсально - пропашные тракторы мощностью от 170 до 300 лошадиных сил. Конкуренцию отечественному производителю в этом сегменте готовы составить такие китайские бренды, как Zoomlion, YTO, Lovol*.

На втором месте по спросу стоят универсальные и минитракторы, на них приходится 35% поисковых запросов. В этой категории нарастает спрос на такие азиатские бренды, как Agroapollo, Scout и Dongfeng**. При этом в обеих вышеперечисленных категориях тракторов МТЗ является лидером, чем и объясняется высокий спрос на данный бренд.

Кроме того, 25% спроса приходится на энергонасыщенные тракторы с мощностью 300 и более лошадиных сил, в этом сегменте потребности аграриев закрывают такие бренды как «Кировец» производства Петербургского тракторного завода (линейка К-7) и вся линейка Ростсельмаш.

Лидеры по количеству заказов

Среди техники отечественного производства пользователи маркетплейса Своё Фермерство отдают предпочтение таким моделям как RSM 2375 от Ростсельмаша, Кировец К-742М и К-739М от ПТЗ. Всего же на товары этих двух лидеров отечественного сельскохозяйственного машиностроения приходится порядка 10% всех просмотров в категории «тракторы».

Статистика по заказам тракторов на маркетплейсе Своё Фермерство в целом соответствует тренду по спросу, хоть и не совпадает с ним в процентном соотношении. Так, 40% всех заказов приходится на тракторы бренда МТЗ, 20% — на китайские тракторы, а оставшиеся 40% — на отечественных производителей.

Рейтинг маркетплейса может не совпадать в точности со статистикой спроса и продаж на рынке сельскохозяйственной техники России. Здесь на выбор и частоту просмотров тех или иных товаров влияют такие факторы как скидки, спецпредложения, способность поставщика выделить свой товар среди конкурентных предложений. Однако, общую картину спроса и предпочтения аграриев наша статистика безусловно отражает. Мы не стремимся выделить отдельные товары или поставщиков. Наша задача — предоставить покупателю широкий выбор конкурентных предложений, а регулярный сбор статистики и анализ пользовательских предпочтений позволяет нам более точно расставлять приоритеты и определять векторы развития по расширению ассортимента маркетплейса, — отмечает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Всего в базе маркетплейса Своё Фермерство более 25 000 товаров в категории сельскохозяйственной техники и более миллиона запасных частей.

* Зумлион, ЮТО, Ловол.
** Агроаполлон, Разведчик и Дунфэн.

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