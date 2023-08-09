10 августа
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Экономика
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Россельхозбанк рекомендует алтайскому бизнесу депозит выходного дня

Кто работает на выходных? «Деньги на депозите «Стабильный», — отвечают в Алтайском филиале Россельхозбанка.

Россельхозбанк рекомендует алтайскому бизнесу депозит выходного дня.
Россельхозбанк рекомендует алтайскому бизнесу депозит выходного дня.
Фото предоставлено Россельхозбанком.

Депозит «Стабильный» позволяет разместить средства на очень короткий срок, от одних суток. Величина процентной ставки зависит от суммы и срока. Возможно размещение средств и в рублях, и в валюте.

Согласно практики, многим нашим клиентам удобны короткие сроки, до 10 дней, пока крупные суммы временно свободны до очередного платежа. Есть и те, кто размещает средства в пятницу вечером и забирает в понедельник утром с процентами, — отметил директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко.

Наличие расчетного счета компании в РСХБ для размещения средств в депозит не является обязательным условием. Новым клиентам придется один раз зайти в банк для подписания договора, а все последующие действия можно проводить самостоятельно через сервис дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Минимальной суммы для услуги корпоративных депозитов нет, срок размещения от 1 до 1095 дней.

Также в Россельхозбанке действуют специальные условия для предприятий ЖКХ, саморегулируемых организаций (СРО) и управляющих компаний.

Объем средств корпоративных клиентов на счетах Алтайского филиала Россельхозбанка по итогам 7 месяцев 2023 года составил 27 млрд рублей, увеличившись с начала года на 13%.

Узнать подробнее можно у сотрудников ближайшего офиса банка и на сайте https://www.rshb.ru/smallbusiness/depositary/.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

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