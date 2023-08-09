Россельхозбанк рекомендует алтайскому бизнесу депозит выходного дня.

Кто работает на выходных? «Деньги на депозите «Стабильный», — отвечают в Алтайском филиале Россельхозбанка .

Депозит «Стабильный» позволяет разместить средства на очень короткий срок, от одних суток. Величина процентной ставки зависит от суммы и срока. Возможно размещение средств и в рублях, и в валюте.

Согласно практики, многим нашим клиентам удобны короткие сроки, до 10 дней, пока крупные суммы временно свободны до очередного платежа. Есть и те, кто размещает средства в пятницу вечером и забирает в понедельник утром с процентами, — отметил директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко.

Наличие расчетного счета компании в РСХБ для размещения средств в депозит не является обязательным условием. Новым клиентам придется один раз зайти в банк для подписания договора, а все последующие действия можно проводить самостоятельно через сервис дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Минимальной суммы для услуги корпоративных депозитов нет, срок размещения от 1 до 1095 дней.

Также в Россельхозбанке действуют специальные условия для предприятий ЖКХ, саморегулируемых организаций (СРО) и управляющих компаний.

Объем средств корпоративных клиентов на счетах Алтайского филиала Россельхозбанка по итогам 7 месяцев 2023 года составил 27 млрд рублей, увеличившись с начала года на 13%.

Узнать подробнее можно у сотрудников ближайшего офиса банка и на сайте https://www.rshb.ru/smallbusiness/depositary/.

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