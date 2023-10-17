Роскошных авто в Алтайском крае стало больше. Что это говорит о достатке местных жителей?

Республика Алтай стала единственным регионом Сибирского федерального округа (СФО), где в 2022 году сократилось количество автомобилей премиального класса. К ним относятся машины дороже 10 млн рублей. Зато в Алтайском крае их количество выросло — на целых 17%.

Роскошь на колесах

Количество премиальных автомобилей в Сибири по итогам 2022 года выросло на 22,5% по сравнению с предыдущим годом. Это сопоставимо с общероссийской динамикой (+22,2%). Всего в России насчитывается 19 793 таких машины, из них на СФО приходится 1 267 шт. За год в Сибири прибавилось 233 люксовых автомобиля.

В абсолютных значениях лидерами округа по количеству роскошных авто выступают Иркутская и Новосибирская области, а также Красноярский край, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В каждом из этих регионов их свыше 250 штук, а в Новосибирской области — более 300. Алтайский край занял четвертое место с показателем в 117 машин.

Количество премиальных автомобилей в регионах Сибири в 2022 году:

Новосибирская область — 334;

Красноярский край — 283;

Иркутская область — 260;

Алтайский край — 117;

Кемеровская область — 112;

Омская область — 89;

Томская область — 46;

Республика Хакасия — 12;

Республика Алтай — 12;

Республика Тыва — 2.

Дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула. Май 2021. Сайты частных объявлений.

Алтай: минус один

Если же посмотреть на динамику прироста автомобилей «премиум» в Сибири, то лидерами окажутся Кузбасс и Омская область, в которых количество таких авто за год увеличилось более чем на треть. Алтайский край по темпам роста останется лишь на пятом месте.

Аутсайдерами округа выступили республики Алтай и Тыва. В Тыве как было, так и осталось два премиальных автомобиля, а Алтай стал единственным регионом, где количество люксовых авто снизилось — с 13 до 12 или на 7,7%.

Динамика количества премиальных автомобилей в Сибири в 2022 году:

Кемеровская область: +38,3%;

Омская область: +36,9%;

Новосибирская область: +25,6%;

Красноярский край: +24,1%;

Алтайский край: +17%;

Иркутская область: +15%;

Томская область: +9,5%;

Республика Хакасия: +9,1%;

Республика Тыва: 0%;

Республика Алтай: -7,7%.

Самые дорогие автомобили на вторичном рынке Барнаула в сентябре. Сайты частных объявлений.

Единственный на десятки тысяч

«Свободный курс» также подсчитал плотность роскошных машин относительно численности населения регионов СФО. Оказалось, что в Новосибирской области на премиум-автомобиле ездит примерно один из 8000 жителей, в Иркутской — один из 9000, в Красноярском крае — один из 10 тыс.

В Алтайском крае премиум-автомобиль есть у одного из 18 213 жителей, в Республике Алтай — у одного из 17 564.

В Омской, Томской и Новосибирской областях — примерно у одного из 20-22 тыс. человек, В Хакасии — у одного из 44 тыс. В Тыве один люксовый автомобиль приходится на 168,5 тыс. человек.

Porsche Cayenne продают за 14 млн рублей в Барнауле Drom.ru

Живем средне

По данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 63% населения СФО оценивают свое материальное положение как среднее. Хорошим свой достаток считают 22% сибиряков, плохим — 14%. При этом 75% опрошенных указывают, что их материальное положение за последние два-три месяца не изменилось, 15% заявляют, что оно ухудшилось, и только 12% говорят об улучшении ситуации.

Вместе с тем, почти четверть респондентов не могут предположить, чего можно ожидать от ближайшего будущего. 24% участников исследования затруднились ответить на вопрос о прогнозе изменения их материального положения на протяжении ближайшего года. Это одна из самых высоких долей среди всех федеральных округов страны, выше только в Центральном — 27%.

Также ФОМ приводит разбивку результатов по типу населенных пунктов в зависимости от числа жителей. Если экстраполировать полученные социологами результаты на Алтайский край, то получится, что в Барнауле плохим свои достаток считают 13% жителей. В Бийске, Рубцовске и Новоалтайске, а также в сельской местности плохим свое положение называют уже 19%, а в Алейске, Белокурихе, Горняке, Заринске, Змеиногорске, Камне-на-Оби, Славгороде и Яровом — 21%.

Деньги. altapress.ru

Далеки от шика

Однако такая экстраполяция все-таки не может дать точную картину по Алтайскому краю. В исследовании ФОМ приводятся средние показатели по Сибирскому федеральному округу (СФО). Что же касается края, то он среди регионов занимает далеко не лидирующие позиции. Так, например, по итогам 2022 года регион вошел в тройку самых неблагополучных регионов округа по уровню достатка жителей, хуже было только в республиках Алтай и Тыва.

Как ранее писал «СК», купить себе жилье даже в ипотеку в Алтайском крае способно менее 17,5% местных семей. По величине этой доли регион занял в общероссийском рейтинге 73 место.

Также в крае оказалась самая низкая в Сибири доля сотрудников с зарплатой выше 100 тыс. рублей в месяц — таковых здесь всего 4,2%, при этом средний результат по округу составляет 14,3%, а по России — 17,4%.

Ипотека. Покупка жилья. unsplash.com

Кроме того, индивидуальные предприниматели и физлица Алтайского края продолжают интенсивно разоряться. Количество сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физических лиц и ИП в регионе за три квартала текущего года выросло на 38%, а число внесудебных банкротств увеличилось более чем в два раза.

Таким образом, рост количества «люксовых» машин в регионе свидетельствует не росте достатка его жителей, а об увеличении разрыва между ними и все большем имущественном расслоении.