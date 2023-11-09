10 ноября
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Экономика

«Росгосстрах» укрепил позиции в рейтинге лучших работодателей России по версии журнала Forbes

«Росгосстрах» вновь занял достойные позиции в рейтинге лучших работодателей России, ежегодно составляемом авторитетным бизнес-изданием Forbes. Старейшая страховая компания страны стала обладателем серебряного статуса и вошла в топ-3 страховщиков, участвовавших в анкетировании для составления рейтинга. В прошлом году «Росгосстрах» был в группе «Бронза».

Ежегодный рейтинг лучших работодателей России составляется экспертами Forbes по специально разработанной методологии — участники оцениваются по основным элементам ESG-повестки* и по результатам распределяются по четырем группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза». Наибольший вес в интегральной оценке (по 40%) имеют проводимая компанией социальная политика, включающая различные аспекты работы с персоналом (размер зарплат, корпоративное обучение, наполнение соцпакета, размер штата, текучесть кадров и т.п.) и взаимодействия с обществом (благотворительность, волонтерство), а также экологическая политика и рациональное использование ресурсов. Еще 20% — это корпоративное управление: гендерное равенство в руководстве, прозрачность, политика в области комплаенс и т.д.

Приятно, что в этом году мы смогли укрепить свои позиции в этом престижном рейтинге и получить уже серебряный статус. И очень важно, что эксперты Forbes и члены жюри дали более высокую оценку социальной политике нашей компании, — прокомментировала директор по персоналу ПАО СК «Росгосстрах» Ирина Елина. — Наша компания на протяжении многих лет остается не просто одним из крупнейших работодателей в финансовой сфере, но и кузницей кадров для российской страховой отрасли. И это, конечно же, накладывает серьезные обязательства, требует постоянно совершенствовать подходы к управлению персоналом, предлагать новые программы обучения, самосовершенствования и социальной защиты десятков тысяч наших сотрудников и страховых агентов.

* ESG (environmental, social, governance) ― это свод правил и подходов к ведению бизнеса, которые способствуют его устойчивому развитию.
E ― Environment ― внимательное отношение к окружающей среде.
S ― Social ― социальная ответственность.
G ― Governance ― ответственное корпоративное управление.

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